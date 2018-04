Brussels Airport inaugure deux plateformes d'observation pour les férus d'aviation

Brussels Airport a inauguré mardi deux plateformes d'observation pour les mordus d'aviation. Situées dans des endroits sûrs à Zaventem et Steenokkerzeel, elles offrent une vue dégagée sur les pistes d'atterrissage et de décollage 01/19 et 07R/25L. Des centaines de 'spotters' et de représentants des deux communes brabançonnes étaient présents pour l'occasion.

Des dizaines de passionnés d'aviation se rendent chaque jour aux alentours de l'aéroport afin d'y voir les différents appareils qui s'y posent ou en décollent, que ce soient de nouveaux modèles, qu'ils appartiennent à de nouvelles compagnies aériennes ou que ce soient.