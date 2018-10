Brussels Airport: des travaux d'entretien sur la piste 07L/25R durant huit week-ends

Brussels Airport débute, le week-end prochain, des travaux d'entretien sur la piste de décollage et d'atterrissage 07L/25R. Ces travaux d'entretien se dérouleront uniquement durant le week-end pendant huit semaines, annonce lundi Brussels Airport dans un communiqué.

Les travaux se concentreront sur le remplacement complet du balisage aérien: environ 100 km de câbles seront remplacés ainsi que certains balises lumineuses sur les voies de circulation et aux abords de la piste de décollage et d'atterrissage. "On en profitera également pour effectuer des réparations locales sur un certain nombre de tuyaux d'évacuation et joints ainsi que pour rénover immédiatement trois voies de circulation", précise l'aéroport.

Les travaux n'auront pas d'impact sur les vols des passagers ou de fret. En raison des travaux sur la piste 07L/25R, il ne sera pas toujours possible de suivre l'utilisation préférentielle des pistes pendant le week-end.

En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, Brussels Airport prévoit d'interrompre les travaux, ce qui signifie que la piste 07L/25R pourra à nouveau être utilisée (en cas de faible visibilité, neige, etc).