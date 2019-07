Brussels Airport: des actions de zèle des bagagistes de Swissport pourraient provoquer des retards

Les bagagistes de Swissport prévoient des actions de zèle entre 8h et 9h à Brussels Airport ce mardi matin. Des perturbations et des retards sont donc possibles. La raison en est que les négociations entre les syndicats et la direction de Swissport ont échoué lundi soir.

La direction s'est montrée incapable de présenter des propositions concrètes pour le personnel du manutentionnaire. C'est la conclusion des syndicats à la sortie d'une réunion avec la direction. Direction et syndicat se rencontraient pour tenter de trouver une solution au problème de sous-effectif des bagagistes.

Les négociations ont été suspendues vers 20h, selon un communiqué de la CNE, la CGSLB et le Setca.

Les syndicats dénoncent une pénurie de personnel qui concerne tous les services de l'entreprises, selon eux.

Ce manque de travailleurs menace la sécurité des passagers et des travailleurs, selon les organisations syndicales. Elles demandaient un plan d'embauche. Pour essayer de trouver une solution au blocage, les représentants syndicaux ont fait appel à un médiateur.

Swissport travaille avec plus de la moitié des compagnies aériennes de l'aéroport de Zaventem. L'entreprise se partage le marché avec le bagagistes Aviapartner.