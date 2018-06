Brussels Airport décroche le certificat international d'aéroport neutre en CO2

Brussels Airport s'est vu remettre mercredi le certificat d'aéroport neutre en carbone par l'ACI, le Conseil international des aéroports, qui tient actuellement ses congrès annuels mondial et européen à Bruxelles. Ce document signifie que l'aéroport bruxellois s'engage à réduire en permanence ses émissions de CO2, ce qu'il a déjà fait pour 34% par rapport à 2010. Il espère atteindre -40% d'ici 2030. Il compensera également ses émissions résiduelles.

Brussels Airport a rejoint le programme 'Airport Carbon Accreditation' de l'ACI en 2009. Il a ensuite défini son empreinte C02 puis cherché les moyens de la réduire. Notamment via l'achat d'énergie verte et l'installation de panneaux solaires sur ses terrains, qui fournissent l'équivalent de la consommation de 800 ménages. Diverses autres mesures ont été prises pour réduire la consommation d'électricité (ampoules LED) et de carburant des installations et du parc automobile. On peut également y ajouter entre autres les "atterrissages verts".

En outre, lors de chaque nouveau projet de construction ou de rénovation, l'aéroport vérifie quelles initiatives peuvent être prises pour rendre les bâtiments plus économes en énergie.

Pour compenser ses émissions résiduelles, l'aéroport soutient le projet environnemental 'Saving Trees' de la société belge CO2Logic pour lutter contre la déforestation de la forêt tropicale en Ouganda. Il y investit 50.000 euros par an.

L'ambition de la division européenne de l'ACI est d'atteindre 100 aéroports neutres en CO2 d'ici 2030. Trente-neuf le sont déjà à travers le continent.