Brussels Airport attend plus de 720.000 passagers pendant les vacances

Plus de 720.000 passagers sont attendus à Brussels Airport pendant les congés d'automne (Toussaint), annonce l'aéroport mercredi. Cette première période de vacances après les deux mois d'été, du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre, est souvent très prisée par ceux qui veulent encore profiter des dernières chaleurs en Europe ou découvrir des destinations plus lointaines.

Brussels Airport prévoit une hausse de 2,7% de la fréquentation, en comparaison avec la même période l'année dernière. La journée la plus chargée sera le vendredi 25 octobre avec quelque 85.000 passagers, dont 46.000 uniquement au départ.

Les destinations les plus prisées durant ces congés sont Madrid, Barcelone, Rome, Lisbonne et Londres-Heathrow. Côté long-courrier, la compagnie TUIFly constate de belles croissances de la République dominicaine, du Mexique, de la Tanzanie et de la Gambie entre autres. L'Espagne, l'Egypte, la Turquie, la Tunisie et le Maroc composent néanmoins toujours le top 5 du voyagiste.