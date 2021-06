Les Belges sont de plus en plus attachés à leur animal de compagnie. Au point de vouloir "le top du top", dans la gamelle de Médor. C'est sur ce constat qu'un vétérinaire de Lesdain a décidé de concevoir un nouveau produit, plus qualitatif et 100% bio. Une première, en Wallonie, pour cette petite entreprise basée à Hollain. "Il ne mange plus ses croquettes! Je crois qu'il en a marre..." Dans son cabinet vétérinaire, Benjamin Dufour recueille souvent ce type de confidences. Il ressent aussi ces derniers temps plus d'inquiétude dans le chef des propriétaires d'animaux domestiques. "C'est un effet de confinement, on a perçu un attachement beaucoup plus fort. Le chien fait partie intégrante de la famille, comme les enfants. On le chouchoute beaucoup plus qu'avant. Et ça se remarque notamment dans la gamelle". De nombreux propriétaires sont passés à ce que l'on appelle les "rations ménagères". "C'est souvent un mélange de trois choses", explique le vétérinaire, "à savoir un féculent, une protéine, des légumes". Cela semble équilibré, bien mieux que les croquettes. "Malheureusement c'est souvent le contraire. Un chien a besoin d'une quarantaine d'apports nutritifs différents. Avec les rations ménagères classiques, il manque souvent des vitamines, des oligo-éléments, de même que très fréquemment du calcium et du phosphore".

Brunehaut: une PME se lance dans l'alimentation bio pour chiens - © Tous droits réservés Au terme de trois ans de réflexion, de collaborations (avec le pôle nutrition de la faculté de médecine vétérinaire de Liège), le vétérinaire de Lesdain a fini par concevoir avec ses associés un tout nouveau produit. Baptisé "Sanalio", il ressemble à du muesli. "Il ne faut juste pas se tromper avec celui du petit-déjeuner", précise en riant Camille Gobert, l'épouse de Benjamin. Elle collabore au projet depuis le début, et s'est particulièrement occupée des aspects environnementaux et bio. Cela n'a pas été simple, car le bio "pour animaux" est un secteur qui émerge seulement. Il a fallu batailler ferme pour trouver des fournisseurs qui répondaient au cahier des charges et aux valeurs des fondateurs. "Nous souhaitions des ingrédients produits en Europe : pas du bio de Chine! Mais quand vous contactez les fournisseurs, et que vous demandez de la courgette ou de la carotte déshydratée bio, en quantité industrielle, ils vous répondent: pourquoi pas celles de Chine? Nous voulions rester fidèles à notre éthique, et travailler uniquement à l'échelon européen, en privilégiant des fournisseurs de France et de Belgique".

3 ingrédients: eau, muesli, protéines - © C Legrand Direction la cuisine, pour un test grandeur nature. Préparer du "Sanalio", c'est accepter de mettre un peu "la main à la pâte". "Mais cela reste facile", tempère Benjamin. "On doit respecter les proportions un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'une protéine au choix: ici on a pris du haché, cela pourrait être du poulet, des oeufs, du yaourt...On ajoute un tiers de muesli, un tiers d'eau, pour faire gonfler le mélange". Et c'est prêt pour Suzy, notre chien-test, un beagle (Ndlr :elle se jette sur la gamelle...comme chaque fois qu'elle ne contient pas des croquettes).

"Suzy, à table!!!" - © Cleg Le produit est proposé dans un packaging zéro-plastique. "Ca aussi, c'était un super challenge. Dans le monde de l'agro-alimentaire il y a très peu d'emballages carton. C'est souvent du plastique car souvent les aliments sont un peu gras" , précise Marie Gobert, designer industriel. "Nous voulions boycotter le plastique, aussi bien pour l'emballage primaire que l'emballage secondaire. Pour faire changer les choses, ne plus se retrouver avec des sacs d'aliments vides qui occupent la moitié de la poubelle. Et parce que c'est dans nos valeurs".

Côté finances, à quoi s'attendre? "Le bio, c'est plus cher", entend-on souvent. "On est parfois étonné, quand on fait les comptes pendant un mois par exemple, de ce que peuvent coûter certains aliments réputés pas chers, comme des boîtes de conserve, par exemple", rétorque le vétérinaire. "Pour donner un ordre de grandeur, je dirais qu'avec 1 kilo de notre produit, un petit chien comme un yorkshire de 3 kilos mangera pendant 3 semaines. Tout dépend ensuite de la grandeur du chien et de son appétit" (Ndlr: il faut donc ajouter au prix du muesli le coût du tiers de protéines, ajouté au moment du mélange).

Y'a un dessert? - © Cleg Un produit pour chiots est en cours de développement. Inutile de le chercher dans les rayons du supermarché. "La vente se fait uniquement par les vétérinaires", précise Benjamin Dufour. "C'est lui qui est le plus à même de donner des conseils sur l'alimentation de tel ou tel animal". La petite entreprise, basée à Hollain, emploie 4 personnes jusqu'ici. Elle soufflera sa première bougie en juillet de cette année.