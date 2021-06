Brunehaut : un jeune agriculteur se lance dans la culture du bambou

S'il reprenait la ferme familiale, c'était à une condition: trouver une culture innovante. Matthieu Degallaix a opté pour le bambou, de plus en plus populaire en Europe. Son champ, à Wez-Velvain, attire les regards. On y trouvera une véritable forêt de bambous, d'ici quelques années.

Un champ bien clôturé, à côté d'une culture de fraises. Nous y sommes. C'est ici que Matthieu Degallaix a planté 6000 mini-bambous. "Tous les trois mètres 50 environ", nous explique ce tout jeune agriculteur. "Avec environ 3 mètres d'espacement". Si tout va bien, l'an prochain, les plants auront doublé de volume. En hauteur, et en largeur. "Un bambou est à maturité environ 7 ans après sa plantation". A ce stade, la plante peut faire une dizaine de mètres!

L'Italie, terre d'inspiration

Chauffagiste de métier, le Cominois a longtemps cherché une culture originale, dans laquelle il pourrait s'épanouir, et éviter certains aléas de "l'agriculture conventionnelle". "Beaucoup se plaignent, à juste titre, des conditions de travail, des prix qui n'arrêtent pas de baisser. Je ne voulais pas reprendre la ferme familiale et remettre le doigt dans le même engrenage".

C'est au travers d'une simple discussion qu'il a découvert le potentiel du bambou, et sa culture en Europe. "Tout a commencé en Italie. Une société s'est lancée, se disant qu'on pouvait très bien produire du bambou ici, sans devoir toujours l'acheter à l'autre bout du monde" Dans "la Grande Botte", des milliers d'hectares sont déjà dévolus à la culture du bambou. "Cela commence en France aussi, et chez nous, je suis le deuxième à me lancer. Le premier est à Ittre, il cultive 3 hectares de bambous".

Du bambou pour les pandas?

Beaucoup d'inconnues demeurent à ce stade. La qualité de la terre: sera-t-elle suffisante? "Le bambou n'aime pas les terres trop azotées. On a fait des essais de sol, on en refera, pour voir s'il faut rectifier." Le climat. "Nous avons eu de la chance, nous avons planté deux heures avant les gros orages, tout dernièrement. Mais il va falloir bien surveiller, c'est toujours la même chose lorsqu'on débute une culture..." Un tuyau court le long des allées, pour distribuer la juste quantité d'eau au pied de chaque petit plant. "C'est un goutte-à-goutte, la plante reçoit 1 litre 6 à l'heure, très exactement. On commande ça grâce à une application". Tout autour du terrain, une clôture a été installée. Pourquoi? Pour éviter les vols? "C'est ce que tout le monde pense!", répond le jeune agriculteur en riant. "En fait, c'est pour éviter les dégâts dus au petit gibier, aux lièvres, aux lapins..." Ils apprécient les jeunes pousses de bambous...comme les pandas finalement! Tiens donc? Le parc Pairi Daiza pourrait-il être intéressé par ces bambous hainuyers? "Il n'y a pas eu de contact en ce sens. Ce n'est pas le but. Et je pense que le parc a sa propre filière d'approvisionnement!" Matthieu Degallaix imagine d'autres débouchés pour sa production. A l'entendre, tout ou presque se fabrique désormais en bambous. "Il suffit de regarder autour de soi! Aujourd'hui, vous trouvez du bambou dans l'alimentation, dans le secteur cosmétique. On fabrique des vêtements en bambou, des chaussettes par exemple. On peut se chauffer grâce au bambou, on peut en faire des pellets. Il y a bien sûr le secteur de la construction, de l'ameublement. Mais aussi l'industrie automobile: des tableaux de bord de certains véhicules haut de gamme sont aujourd'hui en bambou. Les cloisons de certains Airbus aussi..." L'agriculteur est confiant: son bambou trouvera preneur.

Une plante invasive

En attendant, il reste quelques travaux à terminer pour sécuriser les cultures. Pas seulement la sienne, aussi celle de ses voisins, qui font pousser des fraises. . "Je compte creuser tout autour du terrain, faire un fossé d'une cinquantaine de centimètres pour stopper les rhizomes". Car le bambou se propage facilement, il faut lui "barrer la route". C'est le gros défaut de cette plante particulièrement résistante. Elle ne craint ni les maladies, ni les parasites!