Le socialiste Pierre Wacquier est réélu bourgmestre à Brunehaut. Sa liste d'ouverture "USB" a récolté 60.81% des suffrages et obtient 14 siège sur 19.

Muriel Delcroix (IC) a reconnu sa défaite sur No Tele. "On a fait ce qu'on pouvait, mais on ne lâchera pas l'affaire", a déclaré la cheffe de file de IC, qui diminue légèrement son score par rapport à 2012 avec 32.72% des voix.



Enfin, la liste en marge n'a obtenu que 6.47% des votes.