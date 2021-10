Brunehaut : perquisitions dans les locaux de l’Administration Communale

La semaine dernière, la Police Judiciaire a perquisitionné les locaux de l'Administration Communale de Brunehaut dont les locaux sont situés à Bléharies.

Si on ignore à ce stade ce que les enquêteurs cherchaient, on sait en revanche ce qu'ils ont emporté : des documents, des mails, des fichiers et du matériel informatique. Cette perquisition touche une affaire qui a éclaté il y a un an. À l’époque, une échevine de la majorité, et l'un de ses colistiers avaient dénoncé ce qu'ils estimaient être des irrégularités dans des actes administratifs. Ils évoquaient des faux et usage de faux. Depuis, l'échevine a été écartée et ces deux personnes siègent comme conseillers indépendants.

Dans cette affaire, Pierre Wacquier (PS), le bourgmestre, affirme qu'au niveau politique, ils ont été blanchis par la tutelle. Mais, côté judiciaire, l’enquête se poursuit.