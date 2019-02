Brunehaut: "On en a marre, nos villages ne sont pas des décharges"

André ne connaît pas grand monde dans le groupe. Il participe quand même. "C’est un devoir citoyen". Il comprend néanmoins ceux qui trouvent ça injuste, de passer du temps à ramasser des déchets que d'autres ont jeté. "Je pensais ça aussi, avant. Je ne ramassais pas. Mais ça pollue quand même un max. J'ai décidé de me lancer, avec l'association, et de participer aux ramassages le plus souvent possible".

"C'est la première fois qu’elle vient", explique le papa, membre de l'association "Nos villages ne sont pas des décharges". "Ici, pourtant, c’est correct! On a déjà eu bien pire. On essaye de se rendre disponible pour rendre notre jolie commune plus propre. C’est dommage d’avoir ce problème de déchets, qui est général! Ce qui fait plaisir, c'est de voir que lorsque l'on repasse, après un précédent ramassage, l'endroit est plus propre. Comme si les gens jetaient moins de déchets. J'espère que c'est le cas..."

Ce matin, les lunettes de soleil sont de rigueur. "Ce n'est pas toujours comme ça, malheureusement", précise Muriel, "mais Noam qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il est toujours présent! Dès qu'il sait qu'il y a ramassage il est le premier levé à la maison". Noam vient de trouver un enjoliveur. Le petit garçon est tout content. "Ca me plait, les ramassages, parce que je me sens utile. Tous ensemble, on nettoie la Terre!". Il en parle beaucoup autour de lui, à ses copains d'école. Zia, elle, est venue avec son papa. Ils habitent Laplaigne, un petit village à quelques kilomètres.

Des citoyens se mobilisent, une fois par mois, depuis un an. Objectif: nettoyer les fossés, les chemins de champs, les lieux bucoliques de l'entité. Ils en ont assez de voir tant de déchets polluer la campagne, et fourmillent d'idées pour protéger leur environnement.

Philippe Dumoulin - © Charlotte Legrand

Philippe Dumoulin est à l'origine du mouvement. "C'est parti du constat que nos campagnes, les bords de route étaient dégoûtants". Il a déjà organisé 29 ramassages. Pas seulement sur Brunehaut, mais aussi sur Rumes, Pecq. "J'ai lancé un appel sur Antoing également, parce que les déchets n’ont pas de frontière. Je pense que, depuis l'an dernier, on a dépassé "l’esprit de clocher". Les autorités communales sont derrière nous. Et on a des gens de Vezon, de Tournai qui nous rejoignent. Une dynamique s’est lancée et se renforce tous les jours". Le groupe a d'autres projets, en rapport avec la préservation de l'environnement. "Pour améliorer la mobilité douce, par exemple. Dans notre entité, les Tec ne passent plus le week-ends. On réfléchit à des systèmes de covoiturage. La semaine prochaine, on a un atelier semis de graines mellifères pour les abeilles. Une vingtaine de personnes déjà sont intéressées".

Avant, chacun faisait son petit geste, de son côté

Chacun peut proposer une initiative, puis le groupe étudie comment la concrétiser. C'est ce qui plaît à Muriel " Chacun apporte une idée, d’autres complètent, puis on se rend compte que dans la commune il y a tel spécialiste qui pourrait nous aider. On essaye de l’amener...C’est comme ça que le groupe grandit, depuis 1 an. Il y a quand même beaucoup de monde, maintenant!" "On se rend compte qu'on est nombreux à faire des petites choses, chacun de notre côté. Le but, ici, est de fédérer les initiatives, motiver les troupes, et trouver des outils concrets pour mettre en place des projets", conclut le papa de Zia.

A l'heure de les quitter, ils n'étaient qu'à la moitié du ramassage. Difficile d'estimer le nombre de sacs qu'ils allaient remplir de déchets. "Lors du premier ramassage, il y a un an, nous avions 45 sacs poubelles pleins à ras bord", précise Philippe Dumoulin. Les quantités semblent diminuer, petit à petit. "J'ai eu récemment une discussion avec le brigadier responsable des espaces verts, à Brunehaut. Il me disait que le fait de voir ces sacs ramassés par des bénévoles, voir aussi les campagnes plus propres, cela motivait aussi ses équipes, qui gèrent les déchets au quotidien".