Brunehaut : mobilisation citoyenne autour d'une famille irakienne bientôt sans logement

A Hollain, dans l’entité de Brunehaut, une famille irakienne craint de se retrouver à la rue, dans les prochains jours. Cette famille de six personnes, originaires de Bagdad, a appris début de semaine qu’elle devait quitter la maison mise à sa disposition depuis 5 ans. Fedasil stoppe le financement accordé jusqu’ici à la famille. A Brunehaut, des citoyens se mobilisent. Des parents d’école tentent de trouver des solutions pour éviter aux quatre enfants de la famille d’arrêter leur scolarité au beau milieu de l’année.

La famille au complet - © C Legrand Dans la petite maison où vit la famille, à Hollain, Sama a déjà préparé ses affaires. Au cas où. "On vient de vivre une semaine très difficile. On nous dit qu’on doit partir, mais on ne sait pas où on va aller, ni quand il faudra partir précisément". Sa grande sœur, Shams, s’attend, elle aussi, à devoir déménager. "Je ne veux pas retourner en Irak, il faut que nous restions ici, en Belgique". Lorsqu’elles débarquent en Belgique, il y a 5 ans, elles ne parlent pas un mot de français. Elles sont désormais scolarisées et bien intégrées. "Je suis en 6e primaire, dans la classe de Madame Catherine", explique la plus jeune. "Ça se passe bien, j’aime beaucoup l’école, je suis assez forte en français, mais surtout en maths". Elle voudrait faire médecine plus tard, mais avant tout "passer le CEB, c’est très important". Shams étudie à la Sainte-Union à Tournai. Les deux grands frères sont inscrits à l’Umons. "Je suis en sciences de l’informatique", poursuit Youssef. "Mais pour l’instant, c’est impossible de suivre les cours. Je vais sûrement devoir arrêter. On nous dit qu’il faut quitter la maison. Si je veux aller à l’université je dois prendre en charge tous les frais, le bus, le train, les frais scolaires… Ce n’est pas possible". L’aîné des enfants pense plutôt à trouver un petit boulot, pour subvenir aux besoins de la famille. Les parents, journaliste et photographe de métier, nous expliquent qu’ils n’ont légalement pas le droit de travailler en Belgique.

Eva et ses parents, amis de la famille - © Tous droits réservés Des copains de classe solidaires Autour d’eux, la mobilisation s’organise. "Dès que j’ai appris ce qui leur arrivait, j’ai tout de suite téléphoné", explique Eva, la meilleure amie de Shams. "J’ai beaucoup pleuré, j’en ai parlé à des amis de l’école, des professeurs. Ils sont super bien intégrés, ils n’ont jamais causé de problèmes !" Les parents d’Eva, Didier et Sonia, se tiennent prêts "s’il faut aider à déménager, ou apporter quelque aide que ce soit. Nous les connaissons depuis plusieurs années. Ils font tout pour s’en sortir, ils ont beaucoup d’empathie envers les autres, ils font des études, ils sont très méritants. Malheureusement, on n’a pas toutes les cartes en main pour les aider, c’est du ressort du politique… Espérons que notre soutien, notre présence, sonne un coup de pouce à leur avenir". "J’ai appris ce qui arrivait par ma fille, qui est en classe avec Sama", raconte Laurie Herbinaux. "Quand elle m’a dit que Sama devait quitter sa maison, je me suis dit que ce n’était pas possible, qu’on ne pouvait pas laisser faire ça ! C’est inacceptable, révoltant ! Nos enfants ont des cours de citoyenneté, de religion à l’école. Peut-on à côté de ça laisser une famille, à la rue, en plein hiver ? Une petite fille qui se bat depuis 5 ans pour arriver au CEB, peut-on lui ôter sa chance, à quelques mois de la fin de l’année ?" Laurie avait proposé d’héberger la famille irakienne. D’autres parents se disent prêts à faire pareil. Une pétition a été lancée, à l’initiative d’une institutrice de l’école primaire.

No show, no money Nous avons contacté le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Wacquier (PS). Il explique être pris en deux feux. "D'un côté vous avez les obligations légales. Nous avons reçu l'ordre de Fedasil de stopper l'aide matérielle accordée à cette famille, car la famille a reçu un code "no show". Cela signifie qu'elle n'est pas dans l'illégalité, mais elle n'est pas en procédure de régularisation non plus. Nous devons arrêter les aides, et Fedasil ne finance plus l'hébergement dans l'I.L.A. - initiative locale d'accueil. C'est mon rôle de bourgmestre de faire appliquer la loi, et le rôle du président du CPAS aussi. Mais d'un autre côté, et là c'est l'homme qui parle et plus le bourgmestre, je trouve cela inhumain, de déraciner une famille, de mettre en difficulté des enfants qui réussissent leurs études brillamment. Bref, je me sens coincé". Il a reçu une proposition d'hébergement de la part du directeur de Pairi Daiza, Eric Domb. "Cela pourrait être une solution provisoire". Quant aux parents délèves qui proposent d'accueillir la famille chez eux quelques semaines, quelques mois. "La question qui va rapidement se poser, ce sont les moyens de subsistance de la famille. Pour l'instant, ils n'ont plus droit qu'à l'aide médicale urgente. C'est préoccupant". Les services clubs de la région pourraient être sensibilisés, dans les prochains jours, afin d'apporter une aide matérielle ou financière à la famille de Sama.