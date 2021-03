Brugelette : peut-être pas de bâtiment pour l'école secondaire "La Maison des Phénix"

Créé en septembre 2020, l’école accueille actuellement 68 élèves en première secondaire. En décembre 2020 l’établissement lance un marché public pour réaliser les travaux de construction des futurs bâtiments qui accueilleront les classes définitives. Quatre entreprises répondent à l’appel d’offre. Le projet est confié à l’entreprise Valens. Cependant, l’entreprise Dherte, basée à Flobecq et qui n’a pas décroché le contrat intente un recours en justice. Procédure qui empêche l’entreprise choisie de commencer les travaux. "Nous avons fait le marché public en toute légalité et en respectant les procédures" explique Thalyton De Paiva, directeur de l’école. "Je suis tout a fait conscient qu’ils sont dans leurs droits mais, pour moi, c’est de l’acharnement" ajoute le chef d’établissement.

En attendant, les élèves suivent leurs cours dans des containers. Une situation pas toujours facile " parfois on doit bouger les bancs. On les met partout autour de la classe pour avoir de l’espace" confie Clara, en première année secondaire. Le constat est le même pour les professeurs " cette semaine, nous avons pu reprendre les cours d’éducation physique et les enfants se sont changés dans le bureau de Monsieur le Directeur pour avoir un peu d’intimité et surtout, par manque de place" explique un professeur.

Le lundi 22 mars 2021, une audience au tribunal de Tournai sera tenue pour analyser le recours.