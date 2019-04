Brugelette: Pairi Daiza obtient pour la deuxième fois le titre de "Meilleur Parc Zoologique d'Europe"

L'implication de Pairi Daiza et de la Pairi Daiza Foundation dans la sauvegarde des espèces menacées a été récompensée par le jury des "Diamond ThemePark Awards" pour la deuxième année consécutive, ont annoncé mercredi les instances du parc animalier de Brugelette. Une récompense qui tombe à merveille pour le parc à quelques jours de sa réouverture prévue ce samedi 6 avril.

Pairi Daiza portera encore en 2019 le titre de "Meilleur Parc Zoologique d'Europe". Le "Jardin des Mondes" a reçu mercredi le titre prestigieux, pour la deuxième année consécutive, lors des Diamond ThemePark Awards aux Pays-Bas.

Pairi Daiza a également reçu les prix de "Meilleur Parc Zoologique de Belgique et des Pays-Bas", de "Plus beau Parc de Belgique", de "Plus bel habitat animalier", pour le "Temple des Fleurs" où réside une des deux familles d'orangs-outans de Sumatra. Le parc de Brugelette a également été récompensé par le prix de la "Plus belle naissance", qui récompense la venue au monde de Sungai, le petit orang-outan de Sumatra né le 30 octobre 2018, par celui de la "Meilleure présentation d'animaux" pour le "Bain des éléphants" et celui du "Meilleur restaurant" pour le "Temple des Délices", restaurant-buffet chinois construit au sein du parc à la manière traditionnelle de Chine.

Les Diamond ThemePark Awards constituent la référence en matière d'évaluation des parcs zoologiques et d'attractions en Europe. Ils sont attribués par un jury professionnel et par le grand public. Au total, 46.845 votes ont été comptabilisés pour cette édition 2019 des "Awards".

"Ces distinctions sont avant tout une belle récompense pour les soigneurs, les jardiniers, les architectes, les ingénieurs et toutes les autres équipes qui ont fait de Pairi Daiza une référence en matière de protection des animaux et de sauvegarde de la nature", ont souligné les responsables du parc animalier. "Pairi Daiza consacre, chaque année, une part importante de ses recettes à la sauvegarde des espèces menacées, alors que la 'Pairi Daiza Foundation' récolte des fonds au profit de cette même cause."

En 2018, Pairi Daiza a consacré 3 millions d'euros à des projets de conservation. "Ce budget sera dépassé en 2019: il est déjà atteint aujourd'hui avec la construction du Centre de Reproduction des Oiseaux Rares au coeur du Jardin des Mondes." Pairi Daiza participe aujourd'hui à près de 90 programmes de protection et de conservation d'espèces considérées en danger par l'International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Le jury des "Diamond Themepark Award" a par ailleurs élu Walibi "Meilleur parc d'attractions de Belgique" pour la quatrième année consécutive. Bellewaerde a lui remporté le prix du "Parc avec le Meilleur Personnel" tandis que Efteling est désigné "Meilleur parc pour les enfants".