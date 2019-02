Brugelette: naissance d'un éléphanteau femelle à Pairi Daiza

L’Eléphante d’Asie Aye Chan May a donné naissance ce mardi, à 18h45, à une petite femelle. Un éléphanteau qui selon le Parc se porte bien tout comme la maman. C'est la troisième fois qu'un éléphant nait en bonne santé à Pairi Daiza.

Âgée de 23 ans, avec cette naissance, Aye Chan May devient mère pour la troisième fois. En 2009, lorsqu’elle était au zoo de Cologne, elle a donné naissance à Khing Yadanar Min. Aujourd’hui ce mâle de 9 ans réside au zoo d’Heidelberg (Allemagne). La deuxième naissance, qui s’est déroulée à Pairi Daiza en 2016, n’avait pas été aussi heureuse. L’éléphanteau était décédé peu de temps après sa naissance, victime d’une malformation congénitale.

Le père de l'éléphanteau né ce mardi est Po Chin. Il a 18 ans et vit à Pairi Daiza depuis 2010. Il est également le père de Ta Wan, mis au monde à Pairi

Daiza par Khaing Hnin Hnin le 19 septembre 2017.

Une naissance rapide

Tim Bouts, vétérinaire et directeur zoologique de Pairi Daiza: "La naissance a été assez rapide. Nos équipes étaient près de May vers 18h30 lorsque sont apparus les premiers signes d’une mise bas imminente. La poche amniotique était déjà visible et quelques minutes plus tard, la petite est venue au monde, en parfaite santé. Elle s’est mise debout rapidement. C’est un sentiment fantastique pour tous ceux qui s’engagent avec nos éléphants!".

Pour Rob Conachie, le responsable des éléphants à Pairi Daiza, "C'est l'une des naissances les plus rapides que j'ai vécues. May a fait un travail fantastique et elle se débrouille très bien avec son nouveau-né. Elle est calme et tendre et elle respecte également la présence de ses soigneurs. Tout se passe merveilleusement bien. C’est une étape très importante dans notre lutte pour la conservation de ces splendides animaux… "

3ème naissance heureuse d’éléphants à Pairi Daiza

À Pairi Daiza, un tel heureux événement s’est déjà produit trois fois. Avant l’éléphanteau né ce mardi soir, les équipes ont eu la joie d’accueillir Nang Faa en mai 2015 puis Ta Wan en septembre 2017. Par ailleurs, 2019 verra encore une naissance d’éléphant car Farina, âgée de 15 ans, est pleine également. Nous espérons que cette naissance, prévue dans le courant de cette saison, se passe bien également et nous suivons évidemment cela de très près.

Le Jardin des Mondes abrite le plus grand groupe d’éléphants en Europe. Plus de 7 hectares (une savane, une réserve, un conservatoire et un temple) leur sont dédiés. Pairi Daiza et la Fondation Pairi Daiza accueillent des éléphants de divers zoos depuis des années. Avec la petite née hier soir, le groupe d'éléphants de Pairi Daiza est constitué de 21 individus, dont 19 Eléphants d’Asie et 2 d’Afrique.

Espèce menacée

La liste rouge des espèces en danger de l'UICN indique que la population d'éléphants d'Asie à l'état sauvage a été réduite d'au moins 50% sur ces trois dernières générations. Selon les dernières estimations, on ne trouve plus que 50.000 individus dans la nature. Les principales raisons de l'extermination des Eléphants d'Asie sont le braconnage et la disparition de leur habitat naturel.

Avec le soutien de toutes les organisations impliquées, Pairi Daiza souhaite réintroduire des Eléphants d’Asie mâles dans leur environnement naturel, les forêts de l’Asie du Sud-Est. Ce ne sera donc pas le cas pour cette petite femelle car s’éloigner du troupeau après le sevrage n’est pas un comportement naturel des éléphantes. Seuls les mâles prennent leur indépendance une fois sevrés.