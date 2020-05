Brugelette: redémarrage progressif à partir du 18 mai d'un parc Pairi Daiza qui a subi des pertes colossales

La réouverture du parc Pairi Daiza à Brugelette sera progressive, ont indiqué mercredi les instances du parc, après la décision du Conseil National de Sécurité (CNS) d'autoriser la réouverture des parcs animaliers à partir du 18 mai prochain.

Le Parc Pairi Daiza, dont l'ouverture 2020 devait normalement avoir lieu le 21 mars, ouvrira progressivement ses portes au public à partir du 18 mai. Des mesures seront adoptées "sous réserve de conditions plus contraignantes qui seraient imposées par les autorités", ont indiqué les instances de Pairi Daiza.

"Les premiers jours nous allons limiter l’accès du parc à nos abonnés, a indiqué Eric Domb, le Directeur du Parc, "et nous allons monter en puissance très progressivement parce que nous nous rendons bien compte que même si nous avons essayé de penser à tout (en matière de sécurité sanitaire ndlr) et bien ce n’est pas le cas, et donc nous allons, dans les premiers jours de la semaine prochaine, nous allons progressivement serrer les boulons pour faire en sorte que la condition de sécurité la plus importante, qui est la distanciation sociale, puisse être assurée entre les ménages".

"En vitesse de croisière, Pairi Daiza peut accueillir 30.000 visiteurs, poursuit Eric Domb, on est pas du tout aujourd’hui dans la même configuration, on va commencer par accueillir au maximum quelques milliers de personnes pour rôder le système et voir où il y a des zones où le confort ne peut pas être concilié avec les règles de barrière sanitaire. Il y aura des stewards qui circuleront en permanence dans le parc pour veiller au respect des règles. Nous disposons également d’un grand nombre de caméras sur le site".

L'accès aux visiteurs d'un jour ne sera ouvert que dans un second temps. Il sera en tout cas indispensable de réserver sa visite au parc. Le port du masque sera "fortement recommandé" et il sera obligatoire dans certaines zones du parc, notamment dans les espaces couverts. Certains chemins du parc seront en sens unique. Les voies d'entrées dans le Jardin des Mondes ont été multipliées dans l'optique du respect de la distanciation physique. Le nombre de distributeurs de savons et de gel hydroalcoolique a été renforcé.

"Nous ne sommes pas organisés en fédération", explique Eric Domb, "c’est une particularité de la Belgique par rapport à d’autres pays, les jardins zoologiques et parcs animaliers ne sont pas fédérés, et donc nous avons contacté tous les grands parcs au Nord comme au sud du pays et nous avons discuté entre nous de la mise sur pied de normes qui sont à la mesure des responsabilités qui sont les nôtres. En ce qui nous concerne à Pairi Daiza, un simple exemple, nous avons démultiplié les entrées, il y a donc une quinzaine de files différentes, ce qui permet à nos visiteurs de ne pas être proches".

Des pertes colossales

"On s’attend à faire des pertes colossales", avoue Eric Domb, "nous avons fait une estimation de nos pertes, même en ouvrant lundi prochain progressivement, nous allons très probablement subir des dizaines de millions de pertes cette année-ci peut-être une trentaine de millions d’euros, nous sommes prêts à la catastrophe parce que cette catastrophe on sait qu’on va la vivre. Par rapport à la fréquentation du public, on est relativement serein, on sait ce qui nous attend donc notre priorité très clairement c’est la sécurité du public et des animaux".

Si ces pertes ne remettent pas actuellement en cause l'existence du parc animalier, elles vont en tout cas mettre un frein à un certain nombre de projets d'investissements qui sont donc remis sine die.

Les séjours à Pairi Daiza Resort sont reportés jusqu'à nouvel ordre.

Le parc animalier hainuyer avait accueilli 2.016.000 visiteurs en 2019.