Brocantes: la seconde main décomplexée

Du prêt-à-porter vendu en pleine rue, se refaire une garde-robes sans passer par le circuit traditionnel, c'est souvent d'abord un choix rationnel: "je trouve ma taille et puis c'est moins cher" explique Zara, une chineuse de Bomel, un quartier namurois. L'argument financier est évidemment l'élément déterminant dans le choix de la seconde main. Pour beaucoup de familles, vendre et acheter d'occasion permet d'alléger le budget du ménage.

Tendance récup'

Lutter contre le gaspillage et limiter les achats inutiles c'est aussi dans l'air du temps. "Je leur ai transmis le virus" confie une grand-mère qui sillonne la brocante avec sa petite fille à la recherche de t-shirts pour l'été. "Nous vivons dans une société où l'on consomme trop, ça permet d'éviter le gaspillage" dit-elle.

De grandes marques à petits prix

Sur la place d'Andenne, Viviane expose une partie de sa garde-robes: des sacs, des chaussures, des toilettes de grandes marques bradées au moins au tiers du prix plein. Rien d'étonnant pour André Boset qui organise chaque année un vide-dressing à Floreffe: " on trouve de très beaux articles de qualité et désormais plus personne n'a honte d'acheter en seconde main!"