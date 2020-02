Bright Brussels 2020 a accueilli près de 400.000 visiteurs

L'événement Bright Brussels, Festival of Light a accueilli près de 400.000 visiteurs - 388.000 exactement - du 13 au 16 février derniers, se sont réjouis jeudi les organisateurs. Le taux de fréquentation a ainsi doublé par rapport à 2019, sur un parcours deux fois plus long, soulignent-ils.

Cette année, une vingtaine d'installations lumineuses réalisées par des artistes belges et internationaux s'étendait sur un nouveau parcours, du centre à la Porte de Hal, en passant par les Marolles, le Sablon et le quartier royal.

La soirée du samedi 15 février a battu son record de fréquentation avec 149.000 visiteurs. La soirée du dimanche 16 février a, en revanche, été la plus difficile en raison des conditions météorologiques défavorables. Quatre œuvres n'ont d'ailleurs pas pu être présentées. Toutefois, plus de 40.000 courageux ont bravé les éléments pour la dernière soirée du festival. Le festival a également connu une hausse significative de la fréquentation des touristes étrangers avec pas moins de 108.000 vacanciers (soit plus du double de l'année précédente).

L'édition 2021 de l'événement aura lieu du 11 au 14 février.