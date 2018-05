Brieuc de Meeûs (STIB): les Bruxellois "n'ont qu'à compter le temps qu'ils perdent dans leur voiture"

La solution aux problèmes de mobilité viendra-t-elle des transports en commun? L'an dernier, la STIB a enregistré 30 millions de trajets supplémentaires. Il s'agit d'une augmentation record pour la société bruxelloise de transport public. Au micro de Vivacité, Brieuc de Meeûs, patron de la STIB, y voit un signe "encourageant".

"Les transports publics, c'est une solution fantastique de mobilité", commente-t-il, même si "ce n'est pas toute la solution." "On investit dans le transport public depuis des années et on va encore investir de manière beaucoup plus lourde les dix prochaines années", ajoute-t-il.

Il y a des zones moins bien desservies que d'autres

"Évidemment, le réseau de transports publics peut se développer en métro, bus et tram", concède la patron de la STIB, " et il y a des zones moins bien desservies que d'autres. On aimerait par exemple développer le tram à Neder-Over-Hembeek."

Selon lui, le bus est un mode de transport qui n'est pas dépassé. "Tous les modes de transport sont complémentaires", assure-t-il, "un tram est bloqué sur ses rames alors qu'un bus a une flexibilité extraordinaire. Le bus a donc toute sa place et on investit dedans. On a déjà acquis des bus hybrides et électriques."

Une partie du métro Nord en circulation dès 2023

Autre grand enjeu pour la STIB: le développement du métro Nord, la ligne qui reliera dans le futur le nord et le sud de la capitale. "Entre Albert et la gare du Nord, les travaux devraient pouvoir commencer fin 2019, début 2020. Avec une mise en circulation En 2023. Ca va aller très vite", affirme Brieuc de Meeûs.

Selon lui, cette nouvelle ligne de métro est "indispensable (...) le tram et le pré-métro aujourd'hui sont complètement saturés." Mais comment convaincre les Bruxellois à prendre les transports en commun? "Ils n'ont qu'à compter le temps qu'ils perdent dans leur voiture", conclut-il.