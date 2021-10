Bras dessus, Bras dessous : quand un quartier veille sur ses aînés

la solitude des aînés

Nicole a 68 ans. Elle a été bibliothécaire mais le jour de la retraite venu, elle ne s'est pas complètement réjouie : plus de collègues, plus de visiteurs, Nicole n'a plus de famille non plus et ses amis vivent loin de chez elle. Alors, quand le Covid a rompu les quelques liens qui lui restaient, elle a pris les choses en main et elle s'est adressée à "Bras dessus, Bras dessous". Une association née en 2015 d'une idée toute simple : rompre l'isolement des personnes âgées en s'appuyant sur des voisins solidaires, des bénévoles qui donnent un tout petit peu de leur temps, une heure ou deux par semaine pour papoter, faire une balade, un jeu, une tasse de thé. Des activités liées à la détente et au plaisir, nullement à des corvées.

A chaque voisineur, son voisiné .

Alain est son binôme - on parle de voisineur et de voisiné-. Il a 28 ans, est étudiant en master de droit à l'UClouvain et est originaire de la république démocratique du Congo. Deux conceptions contrastées de la place des aînés : "C'est choquant de voir que dans des sociétés développées , des personnes âgées peuvent se retrouver complètement seules ; nous ne sommes pas faits pour vivre comme cela. A Goma, les aînés sont entourés par les petits-enfants , la famille , il y a toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux, ici, ce n'est malheureusement pas le cas." Venir chez Nicole? "C'est un plaisir. Je me réjouis de la voir continue-t-il, c'est une personne ouverte, elle n'est pas aigrie et on peut aborder beaucoup de sujets avec elle; je profite pleinement de son expérience." Il lui rend visite chaque semaine , passe une bonne heure avec elle et quand ses études le sollicitent trop, un petit what's app leur permet de garder le contact. Une relation gagnant-gagnant dans laquelle chacun se nourrit au contact de l'autre.

Des liens intergénérationnels

Pendant la crise sanitaire, l'association est restée au côté des ses bénéficiaires en aménageant quelque peu les modalités des rencontres et elle étend aujourd'hui ses activités . Bras dessus Bras dessous continue de former des duos à Bruxelles mais aussi dans le Brabant wallon. Elle est présente à Forest, Uccle, Anderlecht et elle a également ouvert des antennes à Nivelles, Ottignies Louvain-la-Neuve, Walhain et en septembre dernier à Rixensart . Quelque soit le territoire , la demande est la même : recréer des liens intergénérationnels en leur donnant un petit coup de pouce !