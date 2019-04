Bras de fer social à rallonge à la ville de Charleroi

Les représentants du personnel de la ville de Charleroi ont une nouvelle fois interpellé les autorités réunis en Collège ce mardi matin. Ils étaient venus avec un cadeau de Pâques. Un panier d’œufs colorés évoquant les différents barèmes des fonctionnaires. Depuis des mois, les agents réclament un plan d'embauche conséquent. "Certains services ne tournent plus", nous explique le secrétaire régional CGSP Phillippe Barbion. Des syndicats qui ne cachent pas leur ras-le-bol et leur sentiment d'être baladés de réunions en réunions. "Nous ne recevons pas les documents que nous demandons et quand ils font une sortie dans la presse c'est avec d'autres chiffres que ceux que nous recevons."

Il manque des femmes de ménages notamment. La semaine dernière, la ville a réagi en promettant de constituer une réserve de recrutement de 25 candidatures.

Pour les syndicats, ce n'est pas assez. Et ce n'est surtout qu'un dossier symbolique. Tous les services sont concernés.

L'autre cheval de bataille des syndicats, c'est la décision de ne remplacer qu'un employé communal sur trois à l'avenir. "Mais ça ne veut rien dire", continue Phillippe Barbion, "Si on remplace trois techniciennes de surface par un haut responsable, on crée un trou immense dans les équipes et on n'épargne pas un centime."

Et pour discuter de cela, c'est avec les représentants de la ministre des pouvoirs locaux, Valérie de Bue, que les syndicats ont RDV ce mercredi matin.