Braquage sur le tarmac de Brussels Airport : le procès en appel reporté de plusieurs mois

La cour d'appel de Bruxelles a reporté, mercredi matin, l'important dossier relatif au braquage à Brussels Airport au 15 septembre prochain à 09h00 en date relais. Ce qu'on a appelé le "braquage du siècle" avait eu lieu sur le tarmac de l'aéroport national de Bruxelles à Zaventem le 18 février 2013. Des diamants pour un montant de plus de 37 millions d'euros avaient été volés dans un avion de la compagnie Swiss par huit individus masqués et armés.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait acquitté en mai 2018 les 18 personnes prévenues dans cette affaire, considérée comme l'un des braquages les plus incroyables commis en Belgique, faute de preuves suffisantes.

Le parquet de Hal-Vilvorde, qui avait requis des peines d'un an à huit ans de prison à l'encontre des prévenus, avait presque immédiatement interjeté appel contre ce jugement.

Le 18 février 2013, huit individus masqués et armés avaient pénétré sur le tarmac de Brussels Airport et s'étaient approchés d'un avion de la compagnie aérienne Swiss qui transportait un chargement de diamants, convoyé par la société Brink's. Ils s'étaient emparés de 121 colis contenant diamants, lingots d'or et pierres précieuses d'une valeur totale de 37,9 millions d'euros.

Seule une partie du butin avait été retrouvée. Des diamants pour un montant d'environ cinq millions d'euros avaient en effet été découverts dans la cave de la villa du dénommé Pascal Pont, à Champel en Suisse. L'un de ses proches amis, Marc Bertoldi, avait avoué qu'il avait reçu ces diamants par un contact mais avait contesté être l'un des auteurs du braquage de Brussels Airport. Surnommé "Quentin Tarantino" ou "le grand Marco", il était considéré par les enquêteurs comme le cerveau présumé du braquage. Le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui l'a jugé en juin dernier, a établi qu'il était co-auteur du braquage. Il a écopé d'une peine de cinq ans de prison.