Braives : personnel communal en grève et bourgmestre en congé maladie

Le personnel communal de Braives est en grève pour 24 heures ce jeudi. Il se plaint depuis plusieurs mois de faits d’ingérence et de harcèlement commis par certains responsables communaux. Il pointe notamment le bourgmestre Pol Guillaume. Le personnel demande sa démission.

Mardi, le bourgmestre a annoncé qu’il était en congé maladie mais qu’il ne comptait pas démissionner. "Je ne vais pas bien du tout., nous dit Pol Guillaume. Son médecin lui a donc prescrit du repos. Le bourgmestre de Braives ne donne plus d’interview. Dans la dernière, mardi, il disait que la situation actuelle est très difficile à vivre pour lui et sa famille.

Le personnel communal a réagi vivement. Il réclame plus que jamais sa démission. Thierry Gilson, permanent CSC Services Publics : "La sortie de monsieur le bourgmestre est vraiment inopportune. Le personnel a été outré par la posture prise par le bourgmestre. Manifestement, il est dans le déni. Quand je lis qu’il se positionne comme une victime, qu’il se dit en souffrance, moi j’ai eu face à moi des membres du personnel qui sont en souffrance, eux et leurs familles, depuis des années. L’effet a été plus que négatif."

Le premier échevin, Xavier Lisein, fait fonction de bourgmestre. Il y a trois semaines, lui et quatre autres élus de la majorité ont quitté le groupe Entente Communale pour siéger comme indépendants.

Pol Guillaume affirme que certains membres du collège ont mis de l’huile sur le feu pour le pousser vers la sortie. Xavier Lisein réfute catégoriquement : "Dire qu’il y a une cabale, c’est le mot qui a été employé, non. Il ne faut pas se tromper. Le problème est un combat de beaucoup de membres du personnel contre le bourgmestre pour des problèmes de comportement et ce n’est pas un problème politique. Mon collègue François-Hubert du Fontbaré qui a l’échevinat ad interim au niveau du personnel fait le maximum pour essayer de trouver des solutions pour retrouver de la sérénité au niveau de l’administration."