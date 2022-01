Braine-Le-Comte : Le casse-tête pour faire vacciner des enfants en maison d’accueil

La procédure de vaccination des enfants contre le coronavirus réclame l’accord d’au moins un des deux parents. Que faire quand papa, maman sont introuvables ? Des structures d’accueil se trouvent confrontés à cette difficulté et se démènent pour trouver des solutions.

La Casa accueille une quinzaine d’enfants et d’adolescents, placés suite à une décision de justice. Dans cette asbl, on s’estime actuellement "coincé" par les procédures qui entourent la vaccination des plus jeunes. "Elles réclament une autorisation, signée, des parents", résume Vinciane Pontus, la directrice. "Or, ces parents, ils ne sont pas toujours mobilisables. Certains, clairement… on ne sait même pas où ils sont !" Parents emprisonnés, sans domicile fixe, à l’étranger, en grande précarité… Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles ils sont injoignables. Pas de solution pour l’instant "Les procédures qui entourent la vaccination ne prévoient pas ces cas de figure !", déplore Marlène Claeyssens, coordinatrice de "La Casa". Elle et sa collègue passent des heures au téléphone. "On cherche des solutions. C’est très chronophage. Quel que soit le service auquel on s’adresse, on nous dit qu’on ne sait pas, qu’on n’a jamais été confronté à ça…", explique Marlène. "Or on sait que beaucoup d’autres structures rencontrent les mêmes difficultés que nous !", renchérit Vinciane Pontus. "J’ai des contacts avec des confrères, des consœurs qui vivent la même situation !"

L’objectif de l’équipe n’est pas de vacciner l’ensemble des occupants de la maison. "Pas du tout : d’ailleurs c’est une décision beaucoup trop 'touchy' que je ne me permettrais pas de prendre !", insiste la directrice. "Si un parent dit 'non', c’est 'non' et ça se respecte. Le problème actuel, est que nous nous retrouvons parfois face au silence. Nous n’avons tout simplement pas de réaction, pas d’avis de certains parents". Et des jeunes souffrent de cette situation. "Nous avons une adolescente de 13 ans qui voudrait vraiment se faire vacciner, mais vu que nous n’avons pas su entrer en contact avec ses parents, elle ne peut pas. Et pendant les vacances de Noël, par exemple, ça a posé problème, quand nous voulions aller à la patinoire avec les enfants", raconte Marlène. "Comment faire pour éviter de couper le groupe en deux, ou dire à un jeune 'toi, tu restes ici, pendant que les autres s’amusent, parce que tu n’as pas de CST'. Il ressent de l’injustice, de l’incompréhension… Il faut alors tenter de trouver une alternative, une autre activité à laquelle il peut aller.."

Même pour les jeunes de 16-18 ans qui se font vacciner, il peut y avoir un problème administratif qui surgit. "Les CST, version papier, sont envoyés au lieu où le jeune est domicilié. Le domicile peut être différent du lieu de résidence. Le papier peut donc ne jamais arriver…". Les responsables de ce milieu d’accueil espèrent recevoir un signe, rapide, des autorités, pour que l’accès à la vaccination des jeunes (qui le souhaitent) soit moins fastidieux. "Et attention, nous ne remettons pas en cause les droits que ces enfants et leurs parents continuent d’avoir. D’un côté c’est rassurant. Les parents détiennent toujours l’autorité sur leur enfant, en ce compris sur les actes médicaux. Mais d’un point de vue professionnel, pour nous, la situation actuelle est très difficile à gérer". La goutte d’eau dans un vase déjà plein On sent l’équipe à bout, après deux ans de pandémie, de gestion "au jour le jour". "On jongle avec des plannings qui changent de jour en jour, au gré des personnes en maladie, en quarantaine… Je suis sûre que ma collègue en rêve, de ces plannings, tellement elle les refait, jour après jour. On travaille en alternance elle et moi pour ne pas risquer de tomber malade en même temps, on fait très attention. C’est fatigant alors… franchement, ces problèmes administratifs et de CST… il ne nous manquait plus que ça !", conclut Vinciane Pontus.

