Braine-le-Comte : la liste du bourgmestre, BRAINE, majoritaire

La liste BRAINE, d'obédience MR, obtient la majorité avec 45,36% des voix et 13 sièges. Elle est emmenée par le bourgmestre Maxime Daye, tandis que Jean-Jacques Flahaux la pousse, sans être candidat-bourgmestre. ECOLO, avec à sa tête le conseiller communal Nino Manzini, réalise une belle progression de 10,34% et arrive deuxième avec 19,63% des voix et 5 sièges. C'est 3 de plus qu'en 2012. Il est suivi de près par le PS, dont la tête de liste est l'échevin sortant Olivier Fievez, avec 18,34% des voix et 5 sièges. La liste "Ensemble" arrive dernière avec 16,67% des voix et 4 sièges.