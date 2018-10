Braine-le-Comte: la liste du bourgmestre, BRAINE, a perdu sa majorité absolue, percée d'ECOLO

La liste BRAINE, d'obédience MR, est toujours la première à Braine avec 45,36% des voix et 13 sièges. Mais elle a perdu d'un cheveu sa majorité absolue, puisque la commune élit 27 conseillers.

Elle était emmenée par le bourgmestre Maxime Daye, tandis que Jean-Jacques Flahaux la poussait, sans être candidat-bourgmestre.

ECOLO, avec à sa tête le conseiller communal Nino Manzini, réalise une belle progression de 10,34% et arrive deuxième avec 19,63% des voix et 5 sièges. C'est 3 de plus qu'en 2012.

Il est suivi de près par le PS, dont la tête de liste est l'échevin sortant Olivier Fievez, avec 18,34% des voix et 5 sièges.

La liste "Ensemble" arrive dernière avec 16,67% des voix et 4 sièges.

Ce qui signifie que plusieurs majorités sont possibles à Braine, et ce même sans la liste du bourgmestre, les trois autres formations pouvant réunir une courte majorité en s'alliant...

En ce qui concerne les voix de préférence, le bourgmestre Maxime Daye reste largement en tête avec 2333 voix, devant Léandre Huart et Ludivine Papleux.