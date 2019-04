Braine-le-Comte : cinq millions d'euros pour la rénovation de la gare

La gare de Braine-le-Comte est en pleins travaux de rénovation en ce moment. Le bâtiment en lui-même va être rénové à l'intérieur et à l'extérieur. Mais c'est à l'arrière du site que le chantier est le plus imposant : une énorme trouée plonge sous les voies. Elle préfigure l'allongement du couloir souterrain. David Médard est chef de projet à la SNCB. Il supervise le projet : "Nous avons décidé de construire le tronçon supplémentaire du couloir souterrain à l'extérieur, à l'emplacement du futur parking de 500 places. Ce tube en béton armé fait 35 mètres de long et six mètres de large. Sa construction durera un mois. Nous allons ensuite littéralement le pousser sous les voies, lors d'une opération spéciale, le 14 mai prochain. Cela permettra de ne pas entraver la circulation des trains trop longtemps: une petite semaine".

Un parking supplémentaire de 500 places sera ensuite construit, afin de répondre au nombre croissant de navetteurs, explique Vincent Bayer, le porte-parole de la SNCB. "Nous comptons en moyenne 5.000 voyageurs chaque jour en semaine, et de 2 à 4.000 le weekend. Par ailleurs, le RER arrive jusqu’à Braine-Le-Comte, gare terminus de la relation S Louvain–Bruxelles–Braine-le-Comte. Nous constatons une augmentation du nombre de voyageurs en train de façon générale dans toute la Belgique et cela concerne aussi les trains "S" suburbains, qui permettent de relier les petites gares aux grandes villes dans un rayon de 30 kilomètres."

Les travaux devraient se terminer courant 2021.