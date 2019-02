Braine-le-Comte: aménagement d'un rond-point sur la chaussée de Mons dès ce 4 février

Ce lundi 4 février commencera, à Braine-le-Comte, le chantier visant à aménager un rond-point sur la N6, chaussée de Mons, au carrefour formé avec l’avenue Alix de Namur. Le giratoire permettra également, à terme, l’accès à la zone d’aménagement communal concerté " Champ du Moulin ".



En raison de ces travaux, une seule bande de circulation sera maintenue dans chaque sens sur la N6 à proximité du chantier pendant toute sa durée. La vitesse y sera limitée à 50 km/h.



Pendant la première phase du chantier, qui portera sur la partie du giratoire située côté avenue Alix de Namur, il ne sera plus possible d’accéder à la N6 via la chaussée Alix de Namur qui deviendra donc, pendant cette phase, une voie sans issue.



Les usagers qui circulent sur la N532 en provenance d’Ecaussinnes et qui souhaitent gagner la N6 devront suivre une déviation mise en place via le centre-ville de Braine-le-Comte.



Il sera également interdit de se parquer sur la N6 sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier, côté avenue Alix de Namur.



Le giratoire devrait être achevé pour les congés d’été.