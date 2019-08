Braine-le-Château : un refuge pour les animaux de ferme abandonnés

Après Anderlecht, Braine-le-Château.

L’association "Help Animals" termine actuellement l’aménagement d’un nouveau refuge pour animaux abandonnés ou maltraités, dans une ancienne ferme brainoise. Une antenne supplémentaire au centre bruxellois, mais plus spécifique et flambant neuf.

Après deux ans de travaux et l’obtention des autorisations nécessaires, le site est pratiquement terminé. Les premiers pensionnaires sont déjà arrivés dans le refuge brainois.

Animaux de la ferme

Le centre accueille des poules, des cochons, des chèvres, des moutons, des canards,… le nouveau refuge de Helps Animals, à Braine-le-Château, recueille principalement des animaux de ferme ainsi que des chevaux. "Il y a beaucoup plus de maltraitance chez les animaux de ferme que chez les animaux domestiques", explique Stéphanie Devis, responsable du nouveau site brainois et vice-présidente de Help Animals. "Ici, nous pouvons accueillir facilement 200 animaux. Nous disposons d’un site de 3 hectares, doté de nouveaux locaux et d’équipements modernes. Notre équipe se compose de trois ouvriers et de trois employés. Nous avons aussi l’aide de jobistes et de bénévoles. Deux vétérinaires (extérieurs) soignent les animaux.

Saisies et abandons

"Nous avons déjà eu beaucoup d’animaux malades", explique Axelle, soignante. "Ils sont abandonnés et/ou victimes de maltraitances. Certains ont été saisis par les autorités compétentes. Nous avons ici des poules de batteries qui sont arrivées sans plumes, dans un triste état. Elles ont mis du temps à se rétablir. Mais aujourd’hui, elles vont mieux. Nous avons aussi eu des juments qui étaient squelettiques. Cela fait mal de voir cela !"



Le refuge brainois n’accueille pas de chiens, en raison des habitations proches. Mais il abrite des chats domestiques abandonnés, et même des chats errants. "Ce sont des chats de terrain", explique Stéphanie Devis. "Des animaux que les gens ne veulent plus dans leur commune ou qui deviennent trop vieux. Nous voulions donner une fin de vie décente à ces animaux errants". Au refuge, la plupart des animaux ont des abris de nuit et des terrains en plein air. Après l’enfer, ils vivent pratiquement une vie de château à Braine.



Adoptions

Les animaux restent au refuge de quelques jours à plusieurs années. Tout dépend du temps qu’il faudra pour qu’une bonne âme se propose de les adopter. "Il y a des conditions pour pouvoir adopter un animal. Nous effectuons une visite de leur maison d’accueil potentielle, pour voir si les conditions de vie seront adéquates. Nous sensibilisons aussi les acquéreurs. Car nous ne voulons pas que ces animaux subissent de nouvelles déconvenues".

Si vous souhaitez adopter un animal ou proposer une aide bénévole, rendez-vous aux Journées portes ouvertes du nouveau refuge, les 14 et 15 septembre prochain. L’adresse : numéro 10, rue Bois d’Apechau, à Braine-le-Château. Petit avant-goût en images, ci-contre.