Braine-l'Alleud : une trentaine d'arbres malades du parc du Cheneau devront être abattus

L’armillaire, c’est le nom du champignon qui ravage les hêtres plus que centenaires du parc du château du Cheneau. Le grand âge de ces arbres et la sécheresse à laquelle ils ont été soumis ces derniers étés n’ont fait qu’accélérer la propagation du parasite. "Le problème, avec des arbres qui sont plantés à quelques mètres seulement les uns des autres et avec un système racinaire superficiel, c’est que ce champignon peut passer d’un arbre à l’autre et les contaminer", explique Murielle Eyletters, responsable du bureau d’études et d’expertise Aliwen, venue au chevet de ces arbres. Elle estime qu’une trentaine de spécimens du parc sont déjà atteints et sont devenus dangereux : "Le champignon dégrade les mâts racinaires d’ancrage et le risque de basculement devient alors élevé", alerte-t-elle. Trois arbres sont d’ailleurs déjà tombés au cours de cette année, à l’occasion de vents violents, occasionnant de gros dégâts à la toiture d’une habitation, en janvier, et détruisant une voiture, fin juillet. Le conducteur en était heureusement sorti indemne.

Aucun traitement possible

L’experte a présenté ses conclusions hier devant le conseil communal de Braine-l’Alleud. "Le long de l’avenue Alphonse Allard, on a déjà dénombré quatorze arbres morts sur pied cet été. Et nous avons vérifié les arbres voisins, qui étaient également contaminés par ce champignon", précise-t-elle. Une fois le champignon installé dans l’arbre, aucun traitement ne peut en venir à bout. L’abattage est donc la seule solution possible, en tout cas pour les zones où la sécurité publique est en jeu. Une trentaine de hêtres doivent donc être abattus, comme l’ont déjà été quelques spécimens au cours de cette année. Vingt d’entre eux se trouvent sur une bande de trente mètres de profondeur, en bordure de l’avenue Allard. "L’apparence du parc ne changera pas pour autant, rassure Murielle Eyletters. On a la chance d’avoir encore un très grand massif boisé, avec diverses essences, et surtout, il va y avoir une replantation". Celle-ci n’aura pas lieu avant deux ans, le temps que le sol s’assainisse. Le reste du parc restera sous haute surveillance, tout comme d’autres zones de la commune où l’on suspecte la présence de l’armillaire.

Procédure d’urgence

L’abattage devrait déjà avoir lieu cet hiver. La commune a prévu pour cela un budget de 40.000 euros. Les travaux pourront démarrer quand l’entreprise adjudicataire aura été désignée dans le cadre des marchés publics. Une enquête publique préalable n’est par contre pas nécessaire. "Nous sommes dans une procédure d’urgence, car il y a un intérêt à la sauvegarde de la sécurité publique, rappelle le bourgmestre Vincent Scourneau. Lorsqu’on vous dit que l’arbre va tomber, il faut intervenir le plus rapidement possible". La commune n’est cela dit pas à l’abri d’un recours, comme celui déjà introduit par un riverain ces derniers mois contre l’abattage des arbres du parc. La procédure judiciaire est d’ailleurs toujours en cours.