Braine-l'Alleud : un "appel de détresse" du personnel du Chirec

Devant l’entrée de l’hôpital, plusieurs calicots ont été apposés : "SOS", "A l’aide", "Personnel en détresse"… A l’appel de la CNE, et malgré le travail toujours en flux tendu lié à la situation sanitaire, une septantaine de membres de personnel de l'hôpital brainois, ainsi que des collègues des sites bruxellois du Chirec, se sont regroupés ce jeudi, sur le coup de 14 heures. Des infirmiers et infirmières, mais aussi des membres du personnel administratif, technique ou d’entretien. "On est tous dans la même galère, souffle Franco, agent technique. On n’est peut-être pas en première ligne comme les infirmières, mais on est aussi appelés de garde, les week-ends ou en soirée, pour faire en sorte que le matériel fonctionne pour pouvoir soigner les patients".

C’est aujourd’hui qu’il faut nous aider et pas en 2022

Ce que réclament ces travailleurs du groupe hospitalier, c’est une plus grande prise en considération de la part des décideurs, et surtout du concret : "Au lieu de nous applaudir, la population ferait mieux de respecter correctement les gestes barrières pour qu’il y ait moins de travail dans les hôpitaux, lance Christine Huenens, infirmière et déléguée CNE. On voudrait aussi que ceux qui nous gouvernent nous donnent réellement l’argent promis lors de la première vague et qui est toujours bloqué. Il est temps qu’on nous aide. Certains n’ont pas pu prendre leur congé, d’autres accumulent les heures supplémentaires. Tout le monde est à bout. C’est aujourd’hui qu’il faut nous aider et pas en 2022 ". Pour le personnel, cette aide doit notamment passer par une revalorisation des salaires. "On est sous pression. Il faut toujours faire toujours plus avec nos pauvres mains, témoigne Sylvie, infirmière dans un service de consultations J’ai 35 ans d’ancienneté et je gagne onze euros de l’heure. Je ferais mieux d’aller faire des ménages !".

A 14 heures, les membres du personnel sortis pour l’action ont applaudi chaleureusement les collègues de première lignes restés au chevet des malades avant de reprendre le travail.