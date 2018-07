Braine-l'Alleud: le bus londonien n'a plus la frite

Il vient de faire le buzz... mais plus pour ses frites! Le "Buzz", un vieux bus londonien transformé en friterie à Braine-l'Alleud, vient d'être vendu aux enchères pour la somme de 13.250 euros (HTVA).

Le célèbre bus rouge à deux étages avait été installé près de la gare de Braine-l'Alleud par un premier exploitant, au début 2012. Le véhicule transformé en friterie a été racheté par un second exploitant en avril 2016. Quelques mois plus tard, le "Buzz" fermait boutique. Endetté, le gérant a dû laisser son bus aux mains de la curatelle, en vue d'une vente publique destinée à rembourser les créanciers (notamment la commune qui réclame 15.000 euros de taxes d'occupation du terrain près de la gare).

Travaux et déménagement

C'est un projet de réaménagement du site communal qui a précipité le départ du bus rouge vers un dépôt communal, à l'abri des regards. Après avoir été squatté, l'engin et son matériel de friterie n'était finalement plus visible que sur le site clipublic.be, pour une vente aux enchères en ligne. Mise à prix: 300 euros!

Après 15 jours de vente, le bus a donc été vendu à 13.250 euros (HTVA). L'identité de l'acquéreur, tout comme la destinée future du bus, restent un mystère. Du moins, jusqu'à présent. Seule certitude: le véhicule restera dans la mémoire des Brainois.