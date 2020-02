Braine-l'Alleud : la piscine du Paradis devrait accueillir ses premiers nageurs dès la rentrée

Les abords sont encore en chantier. Ils doivent être aménagés dans les prochains mois en un vaste parking capable d’accueillir 150 voitures, 50 vélos et trois bus scolaire. Mais une fois l’entrée passée, on dirait presque qu’il n’y a qu’à enfiler son maillot pour plonger dans le grand bassin ou patauger dans la zone ludique. "Le chantier intérieur se termine avec un peu d’avance, souligne l’échevin des travaux Henri De Tandt. L’entrepreneur avait jusqu’au premier septembre, mais comme tout avait été parfaitement préparé par le bureau d’études que nous avions désigné, il a pu aller plus vite". L’ouverture est prévue pour la rentrée scolaire. "Nous voulons avant tout être prêts pour les écoles. Mais si tout va bien et que les abords sont terminés, nous pourrions envisager d’ouvrir au public dès cet été", remarque le bourgmestre Vincent Scourneau. Quelques mois avant les nageurs, la presse a donc pu découvrir à quoi ressemble cette infrastructure attendue à Braine-l’Alleud depuis treize ans, et la fermeture de la piscine du "Neptune".

Cogénération et récupération de la chaleur

Construire une piscine, c’est toujours un gros défi financier pour une commune. La construction, mais aussi les frais de fonctionnement représentent des postes budgétaires importants. La construction de la piscine du Paradis représente une enveloppe de 12,5 millions d’euros, dont cinq apportés par la commune de Braine-l’Alleud. Sa construction a été imaginée de la manière la plus rationnelle possible : "Nous avons essayé de réduire la surface au minimum et avons opté pour une technologie qui permet de réduire la consommation en eau, en gaz et en électricité", précise l’échevin. La piscine a été équipée d’une chaudière à cogénération, qui fonctionne au gaz et produit de l’électricité lorsqu’elle tourne pour chauffer l’eau et le bâtiment. La chaleur résiduelle est récupérée via des pompes à chaleur. Quant aux eaux usées des bassins, avant d’être rejetées à l’égout, elles sont réutilisées pour les chausses d’eau des toilettes. Pour garder la chaleur de l’eau et éviter l’évaporation, le grand bassin est couvert et l'eau des pataugeoires est vidée et stockée dans de grands "thermos".

Fonds mobiles

Vider les pataugeoires quand elles ne sont pas utilisées, lors des cours de natation des écoles par exemple, c’est aussi une mesure de sécurité. La noyade d’un petit garçon en sortie scolaire à La Louvière est toujours dans les mémoires. L’accent est également mis sur l’accessibilité pour les personnes porteuses de handicap : pas d’escaliers, un accès à l’eau en fauteuil, des marquages pour les personnes mal voyantes… "Tout ce qui était possible de faire a été fait, pour tous les types de handicaps, insiste Henri De Tandt. Nous attendons d’ailleurs une certification". Ce qui permet notamment aux personnes à mobilité réduite d’entrer dans l’eau, c’est le fond mobile. C’est une des autres spécificités de la piscine : sa modularité. Les fonds et le ponton mobiles, actionnés par des vérins, permettent aussi d’adapter le grand bassin en fonction des besoins des écoles et des clubs. Il est ainsi possible de modifier la longueur et la profondeur du bassin et même de permettre à plusieurs disciplines ou plusieurs niveaux d’apprentissage de cohabiter au même moment. "On pourrait par exemple accueillir simultanément un club de plongée, avec une profondeur de trois mètres, une séance d’aquabike qui n’a besoin que d’1,2 mètres, et laisser le reste de la piscine aux nageurs avec une profondeur d’1,8 mètres". Le bassin peut notamment se mettre aux mesures pour le water-polo, un sport que n’accueillent pas encore les piscines la région.