Braine-l'Alleud : la discothèque Dr Jack, ex-Doudingue, se prépare à fêter son 30e réveillon de nouvel an

Vous serez nombreux à fêter le passage à l’an neuf, ce mardi soir !

Certains d’entre vous iront en discothèque. Par exemple, à Doktor Jack… l’ancienne Doudingue, située à Braine-l’Alleud.

La célèbre discothèque souffle ses 30 ans, cette année. Et pour finir 2019 en beauté, elle mettra les petits plats dans les grands. DJ invité, jeux de lumière, écrans, décors festifs, champagne, paillettes, ballons… tout est prêt pour accueillir les 1300 à 1700 fêtards attendus ce soir.

"Les tables sont déjà toutes réservées depuis une semaine", explique Mathilda Susini, une des responsables de la discothèque. "C’est bon signe pour le réveillon. Nous devrions accueillir au moins 1300 personnes au Doktor Jack, sans compter les gens qui se rendront dans les deux autres salles du site, l’Acte 3 et Le Peanut’s Republic. Au total, le site devrait totaliser environ 4000 personnes. D’où la sécurité renforcée. Nous doublons nos agents sur le terrain. Nous voulons que ce réveillon reste une fête. Ce sera tolérance zéro pour la drogue".

30e réveillon du nouvel an

La célèbre discothèque sera doublement à la fête, ce soir. "Après le décompte et les douze coups de minuit, mon père (Marc Susini) fera un petit discours. Il évoquera les 30 ans d’existence de la discothèque. Il y aura sans doute d’anciens habitués de la Doudingue, l’ancien nom de l’établissement. Comme pour la soirée anniversaire organisée récemment, nous allons fêter dignement le passage à l’an neuf, avec une pluie de paillettes et une tournée de champagne offerte au public. Les Belgian Fries, DJ invités, feront danser les gens jusqu’aux petites heures. Nous allons aussi distribuer un millier de ballons. 500 aux femmes, 500 aux hommes. Des ballons siglés avec le chiffre 2 et le chiffre 0. Filles et garçons pourront ainsi former des "2020", le nombre de l’an neuf. La soirée sera agrémentée de surprises et de shows avec des performances de danse. Les illuminations et notre grand lustre transformé en sapin de Noël renversé plongeront le public dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Pour que la soirée se déroule parfaitement, tout le personnel a été briefé. Barmen, hôtesses, gérance, vestiaires, agents de sécurité,… chaque collaborateur sait exactement ce qu’il a à faire. Tout est réglé à la minute près"!

Et s’il fallait encore le rappeler, sachez que l’excès d’alcool nuit à la santé et qu’un certain Bob est habilité à prendre le volant pour un retour en toute sécurité.