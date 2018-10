Braine-l'Alleud 2018: le bourgmestre Vincent Scourneau savoure sa "plus belle victoire"

Tous les bureaux sont dépouillés à Braine-l'Alleud (13 sur 13). Les résultats ne créditent plus la Liste du bourgmestre Vincent Scourneau (MR) de la majorité absolue en nombre de voix, une majorité qu'elle avait obtenue en 2012.

Le bourgmestre sortant qui s'était fixé comme objectif de conserver sa majorité absolue malgré la prise d'autonomie de son partenaire socialiste, a réussi son pari et affirmait dimanche "savourer la plus belle victoire de la liste".

La liste du bourgmestre n'obtient plus que 45,81% des voix (54% en 2012). Mais elle garde 18 sièges sur 33. Ce qui est donc suffisant pour garder la majorité absolue, sans devoir ouvrir. On sait que lors de la campagne, Vincent Scourneau s'est retrouvé bien seul, aucune liste n'étant prête à entrer dans une majorité avec la liste LB, si ce n'est la liste du nouveau parti Intérêt Citoyen, qui n'obtient que... 0,87% des voix.

Interrogé sur la possibilité d'ouvrir cette majorité absolue à d'autres formations, l'homme qui a engrangé 4.375 voix de préférence a indiqué qu'il prendrait le temps de la réflexion. "C'est une victoire collective, celle d'une équipe, liée à un projet de ville pertinent, à un bilan reconnu par la population et à un programme qui envisage de porter Braine-l'Alleud de plus en plus haut. Nous étions seuls contre tous, et ce tous était nerveux et nombreux".

Son partenaire socialiste dans l'actuelle coalition semble s'être exclu en prenant ses distances avec la Liste du bourgmestre lors de la campagne. "J'ai toujours ouvert ma majorité et aujourd'hui, on est peut-être dans un moment différent. Je verrai bien ce que les autres listes pourront éventuellement proposer pour se rattacher à notre projet de ville".

Ecolo deuxième parti brainois

Cette baisse du score de la liste du bourgmestre est-elle due au départ du PS ? Ce dernier a en effet décidé de ne plus se présenter en cartel avec le MR. La nouvelle liste PluS obtient 8,13% des voix. Ecolo progresse de 1,79% et devient le deuxième parti à Braine-l'Alleud, à 18,37%. Ecolo obtient 6 sièges. DéFI (6,33%) décroche son premier siège. Ecolo dépasse de justesse l'adversaire principal de LB, à savoir la liste Intérêts Brainois d'Olivier Vanham, qui obtient 6 sièges.

Néanmoins, les écologistes avaient déjà annoncé qu'elle ne ferait pas alliance avec les troupes de l'actuel député-bourgmestre.