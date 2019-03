Braine-l'Alleud: 20 mois de prison pour une tentative d'extorsion utilisant des photos privées

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Moustapha S., un habitant de Braine-l'Alleud âgé de 30 ans, à vingt mois d'emprisonnement assortis d'un sursis pour la moitié de cette peine. Il était poursuivi pour une tentative d'extorsion commise à Braine-l'Alleud en octobre 2016. Après avoir rencontré une dame via un site internet, il l'avait invitée chez lui et ils avaient bu de l'alcool avant d'avoir une relation sexuelle. Quelques jours plus tard, il l'a recontactée en exigeant qu'elle lui donne 500 euros, sous peine qu'il diffuse des photos d'elle nue auprès de son entourage et sa famille.

Si au départ, l'homme exigeait 500 euros, il a ensuite revu ses prétentions parce que la victime lui avait répondu qu'elle ne disposait pas de cette somme. Il a alors demandé 300 euros, puis finalement des cartes téléphoniques. La victime a déposé une plainte contre lui et a montré tous leurs échanges aux enquêteurs. Le prévenu y explique notamment qu'il a besoin de la somme d'argent qu'il réclame à la dame pour honorer des arriérés de loyers que son propriétaire lui réclamait en urgence.

"Ce dossier est extrêmement désagréable: on voit qu'il y a d'abord une liaison entre eux, puis que cela tourne au racket et au chantage. Monsieur affirme aujourd'hui qu'il a pris des photos de la victime uniquement pour qu'elle se rende compte de l'état dans lequel elle se trouvait ce soir-là. Ce n'est vraiment pas très crédible", avait requis le substitut à l'audience.

La peine de vingt mois d'emprisonnement infligée lundi par le tribunal est conforme aux réquisitions, alors que la défense avait relayé les dénégations du prévenu et plaidé l'acquittement.