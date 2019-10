Braffe: Du tofu, des lentilles et des bettes dans les assiettes des écoliers

"La cantine c'est pas bon, tout est industriel!". Un instituteur de la petite école de Braffe, Monsieur Ronald, en a eu marre d'entendre ces critiques. D'autant qu'elles étaient partiellement infondées. Alors il a transmis les menus de la cantine à une ancienne maman d'élève, formée à la nutrithérapie.

Toutes les recettes et tous les menus ont ainsi été revus et corrigés par Delphine Vassiliou.

L'expérience a démarré l'année passée. "On a changé petit à petit", nous explique-t-elle. "La cuisinière était vraiment preneuse d'améliorations, on a travaillé main dans la main. Les professeurs nous soutiennent aussi, et ça aide beaucoup à sensibiliser les élèves".

Cuissons vapeur, légumes de saison

Alors...On mange quoi, ce midi? Au réfectoire, les premiers installés sont les maternelles, et ils sont toujours bien au courant. "On mange des tomates, du poisson et du riz", répond sans hésiter une petite tête blonde.

Côté cuisine, Stéphanie s'active. Elle a totalement revu ses recettes et ses méthodes. "Avant, les poissons étaient préparés à la poêle avec de la margarine ou des produits similaires. Aujourd’hui, quand je prépare du poisson, c’est à l’huile d’olive et au four, idem pour les légumes, je les prépare également à l’huile d’olive. Côté tomates, fini les bocaux, le concassé de tomates je le prépare moi-même avec de petits légumes, j’ai tourné le dos aux préparations industrielles". "Nous avons aussi enlevé les cubes bouillon, par exemple, qui contiennent beaucoup trop de sel, d'huile de palme. Nous utilisons des poudres de légumes achetées au magasin bio local", ajoute Delphine. Des "recettes de grand-mère" ont fait leur réapparition. "On mange du gratin de chou-fleurs, de la blanquette de veau, moins de viande hachée qu'avant", raconte une élève de 4ème primaire. "C'est beaucoup plus varié!" Pour Stéphanie, la charge de travail est parfois plus conséquente qu'avant. "Heureusement j'habite juste à côté! Je viens plus tôt, pour faire mijoter le repas, que ce soit goûteux!"