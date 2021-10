Brabant wallon : une nouvelle campagne pour une consommation d’alcool plus responsable

Les deux spots vont faire leur apparition sur les réseaux sociaux. Ils s’inscrivent dans le cadre de la campagne "Guindaille 2.0", initiée par l’ASBL Univers Santé, active dans la promotion de la santé en milieu étudiant et notamment sur le campus de Louvain-la-Neuve. Mais cette fois, le public étudiant n’est plus le seul visé.

Alterner les verres d’eau et les verres d’alcool

Le premier spot est destiné à sensibiliser les jeunes, ou moins jeunes, qui fréquentent les milieux festifs. La vidéo rappelle les bonnes attitudes à adopter pour que tout se passe sans problème et éviter la gueule de bois, voire des conséquences plus graves comme des comas éthyliques, des accidents de la route ou des abus sexuels. La première règle rappelée dans ce spot est d’alterner les verres d’eau et les verres d’alcool. Un conseil qui a déjà fait ses preuves. "Dans certains événements, comme les 24 heures vélo, à partir du moment où on a mis en place de la prévention par les pairs et une distribution active d’eau gratuite, on a vu une diminution de moitié des interventions de la Croix Rouge. Certaines pratiques préventives sont effectivement très efficaces", constate Martin De Duve, le président d’Univers Santé. La province de Brabant wallon est d’ailleurs une des seules à avoir imposé cette distribution gratuite d’eau sur les gros événements et les festivals. "C’est un partenariat qui existe depuis longtemps. Ce sont de petites dispositions pratiques qui ont une grande influence", note la députée provinciale en charge de la santé, Sophie Keymolen.

Des campagnes comme la Tournée minérale ont porté leurs fruits chez le public adulte

Le deuxième spot s’adresse à un public encore plus large, à savoir tous ceux qui consomment de l’alcool régulièrement, voire tous les jours. Selon l’observatoire socioépidémiologique Eurotox, près de 10% de la population belge a une consommation d’alcool quotidienne. C’est plus fréquent chez les hommes (14%) et ça augmente à partir de l’âge de 45 ans. Le message diffusé ici ne se veut cela dit ni moralisateur ni culpabilisant. "Cela permet simplement de se situer : quel est notre rapport à l’alcool, quelle place il prend dans notre vie, précise Martin De Duve. En quelques questions, on peut faire le point". L’idée est donc d’évaluer si on a une consommation problématique : quand elle est quotidienne, quand elle dépasse dix verres par semaine, quand on boit pour de mauvaises raisons, il y a lieu de réagir. "Des campagnes comme la Tournée minérale ont déjà porté leurs fruits chez le public adulte. Le fait qu’on parle plus de l’alcool et l'impact de sa consommation sur la santé, et plus généralement la promotion d’un mode de vie sain, aussi", observe Michaël Hogge, d’Eurotox.

Le bon moment pour retaper sur le clou

Mais les chiffres analysés ici datent d’avant la crise sanitaire. Au cours du confinement, ou à la réouverture des cafés et des lieux festifs, de mauvaises habitudes ont été prises ou retrouvées. Il était donc temps de taper à nouveau sur le clou. "C’est le bon moment, même si on en a tous marre des messages à caractère sanitaire, insiste Martin De Duve. Ces messages de réduction des risques sont nécessaires. L’absence de vie sociale à l’extérieur a été compensée chez certains par une augmentation de la consommation à domicile, avec parfois des prises de risque importantes. La fête a aussi été interdite pendant des mois, et certains ont aujourd’hui envie de rattraper le temps perdu. Les observations sur le terrain montrent qu’effectivement la fête est bien présente, et les prises de risques qui vont avec aussi". Et selon les chiffres d’Eurotox, c’est chez les étudiants impliqués dans le folklore estudiantin et qui vivent dans des kots communautaires que la consommation est la plus problématique.