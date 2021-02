Brabant wallon : un groupe français reprend les cabinets de l'ASBL Santé et Participation

Le nom du repreneur des sept centres dentaires de l’ASBL Santé et Participation est connu. Il s’agit du groupe français AVEC (anciennement Doctegestio), basé à Paris. Fondé en 2000, ce groupe est actif notamment dans l’e-santé.

Bonne nouvelle pour les 6000 patients concernés : selon le curateur, et même si cela reste à confirmer, AVEC aurait pour ambition de rouvrir les sept centres (Wavre, Louvain-la-Neuve, Tubize, Nivelles, Braine-l’Alleud, Jodoigne et Perwez), ce qui n’était apparemment pas le cas de tous les candidats repreneurs.

A l’heure actuelle, on ne connaît cependant pas encore les contours du projet ni le timing des réouvertures.

Pour rappel, l’ASBL Santé et Participation, qui gérait les cabinets, avait été mise en faillite en janvier dernier. Elle employait une vingtaine de dentistes.