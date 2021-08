Brabant wallon : succès pour la semaine de « Reconnexion »

"L’année dernière nous avions déjà connu un certain succès avec 200 élèves inscrits, explique André Grenier, directeur d’administration de l’enseignement provincial du Brabant wallon. Cette année, nous avons ouvert 230 places, qui ont été prises en deux semaines, mais au total nous avons reçu environ 400 demandes." Un succès auquel le directeur ne s’attendait pas, mais qu’il explique notamment par la richesse de la formule proposée. "Le matin, ce sont des cours théoriques, avec la possibilité de se rafraîchir la mémoire dans différentes matières. L’après-midi, ce sont des activités sur le numérique, le codage, le montage vidéo ou encore le sport… Il y en a pour tous les goûts." Par ailleurs, il n’y a jamais plus de 8 élèves par classe, pour permettre une approche personnalisée et efficace.

Une autre clé du succès peut s’expliquer par les deux années chahutées qu’ont vécu les élèves à cause de la crise sanitaire. Elles ont amené des lacunes, parfois du décrochage, et souvent un besoin de retrouver des contacts sociaux.

"Pour certains, ça fait du bien de revenir en classe, de revoir leurs amis et de retrouver un contact avec les professeurs, explique Dominique Joris, qui donne depuis 20 ans des cours de rattrapage en science/math pour la Province avant la rentrée. "Ici, je ne peux pas dire que je sens de gros décrochages, mais c’est limite. La motivation et la volonté de se mettre au travail sont plus difficiles à aller chercher. Je pense qu’il faudra un certain temps pour remettre les élèves dans le train habituel"

La Province a investi 75.000€ dans l’opération. Face à une demande croissante, elle pourrait envisager d’élargir la capacité d’accueil l’an prochain, même s’il n’est pas question d’augmenter le nombre d’élèves par classe.