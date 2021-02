Brabant wallon : plusieurs centaines d’animaux morts dans un incendie

Le feu s’est déclaré, pour une raison encore inexpliquée, dans des bâtiments abritant notamment des bovins et ovins. Au total, près de 45 vaches, 200 moutons et une centaine d’agneaux sont morts dans l’incendie. L’habitation des agriculteurs a quant à elle pu être protégée et aucun membre de la famille n’a été blessé.

Durant la nuit, le plan communal d’urgence a été déclenché et un périmètre de sécurité a été constitué par la police à plus d’un kilomètre à la ronde. En cause, un important dégagement de fumées qui contenait des poussières d’amiante. Pour prévenir les habitants de la région, un message "BE-Alerte" a été diffusé en les invitant à "fermer portes et fenêtres et couper leur ventilation." Selon le premier Echevin, Philippe Descamps, il faudra plusieurs jours avant d’éteindre le feu entièrement.