Brabant wallon : mesures supplémentaires pour lutter contre la hausse des contaminations au Covid-19

Rendre obligatoire le port du masque 1h avant et 1h après les heures d’entrée et de sortie habituelles des écoles , à proximité immédiate de toute entrée d’école ou d’établissement scolaire maternel, primaire, secondaire, supérieur ou universitaire.

Rendre le port du masque obligatoire sur les marchés et assimilés (brocantes, etc.).

