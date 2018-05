Brabant wallon: la nouvelle matinale de VivaCité sur les rails

En studio, l'administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, a insisté sur le caractère historique de l'événement: "C'est la première fois qu'on prend l'antenne dans le Brabant wallon, province qui s'est imposée dans le paysage social, économique, culturel... Cela paraissait être une priorité pour nous. C'est également la première fois qu'on a le plaisir et la chance de travailler de manière complice avec TV Com, un partenaire implanté localement. On s'adresse à 400.000 nouveaux auditeurs. C'est pour nous une fierté, un moment un peu pétillant, historique", se réjouit-il.

Un projet depuis dix ans dans les cartons

Max Zimmerman, directeur de la télévision locale ne cache pas non plus sa satisfaction de voir ce projet vieux de dix ans enfin concrétisé: "Ce matin, quand je me suis réveillé au son du 97.3, j'avoue que j'avais une forme de fierté et d'émotion, reconnaît le patron de TV Com. C'est une province qui n'est pas en manque d'identité, mais qui avait besoin de ce partenariat, car c'est une province encore mal connue et qui mérite qu'on s'y attarde (...) Deux médias qui travaillent ensemble pour donner cette identité, avec une info de proximité, whaouw! Quel beau pari!"

La rédaction est d'ores et déjà sur le terrain pour alimenter la prochaine matinale et celles à venir, ainsi que sa toute nouvelle page Facebook : Brabant Wallon - VivaCité RTBF.