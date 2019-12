Brabant wallon et Luxembourg : "La bande de covoiturage s’arrête où les embouteillages commencent"

On la sait, les bandes de covoiturage dans le Brabant wallon et en province de Luxembourg ne sont pas utilisées de manière efficiente. Le projet sur l’E-411 vers Bruxelles est un fiasco. Celle qui part vers le Luxembourg, elle, fonctionne un peu mieux. Mais ce n’est pas suffisant. "Le projet est mal ficelé dès le départ. En fait, ce sont des bandes qui traversent soit deux Régions, soit deux pays", explique Benoît Godart porte-parole de VIAS.

"La logique aurait été la concertation d’abord entre les deux Régions et les deux pays pour obtenir le gain de temps maximal. Ici, cela n’a pas été le cas. Tant dans la province de Luxembourg qu’en Brabant wallon, la bande de covoiturage s’arrête là où les embouteillages commencent. C’est ridicule !"

D’irréductibles covoitureurs…

Certains covoitureurs y arrivent tout de même. Exemple avec un groupe plutôt bien organisé. Ils habitent en province de Luxembourg. "Rien que cette année 2019, nous avons fait 211 trajets en covoiturage", détaille Patrick Lapraille. "Le plus important je pense, c’est que nous avons économisé 10 tonnes de CO2 grâce au covoiturage pour une seule année".

Ces bandes doivent donc être maintenues. "Mais elles doivent faire l’objet de plus de concertation et être améliorées", explique Benoît Godart. "Il faut assouplir les règles. Il faudrait aussi prévoir d’autres infrastructures comme des aires de covoiturage par exemple. Et si il n’y a pas de concertation avec le Luxembourg ou les autres régions dans le cas du Brabant wallon, cela ne marchera de toute façon pas".

Une évaluation de la Sofico est attendue. Le gouvernement wallon ne devrait pas la recevoir avant avril 2020. Trop tard selon le porte-parole de Vias. Pour lui, "on peut déjà agir maintenant".