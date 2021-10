Brabant wallon: deux antennes mobiles et un centre de vaccination supplémentaire

Les nouveaux dispositifs seront mis en place pour renforcer la couverture vaccinale en Brabant wallon. Mais également pour administrer les troisièmes doses aux personnes les plus vulnérables, confirme le cabinet de Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé.

Concrètement: un centre de vaccination sera ouvert le mercredi 10 novembre au stade communal Gaston Reiff, à Braine-l’Alleud. Deux antennes mobiles s’ajouteront ensuite au centre de vaccination. Elles s’installeront quelques jours au hall sportif de Perwez et sur le parking de la salle des Rendanges à Jodoigne.

Quand puis-je me faire vacciner ?

Le centre de vaccination de Braine l’Alleud recevra la population du mercredi au samedi. Il est déjà possible de prendre rendez-vous pour y être vacciné via le site www.jemevaccine.be ou en composant le numéro gratuit 0800/45.019. Il sera ouvert de 9h00 à 19h00, uniquement sur rendez-vous et hors jours-fériés.

Ces nouveaux dispositifs ont comme objectif de faciliter l’administration des troisièmes doses aux personnes âgées de 65 ans et plus. Mais les personnes qui ne seraient pas encore vaccinées et désireuses de recevoir leur première et deuxième doses peuvent également prendre rendez-vous.

L’antenne mobile de Perwez occupera le parking du hall sportif, rue des Marroniers, de 9h00 à 19h00, entre les 15 et 17 novembre, puis du 16 au 18 décembre.

A Jodoigne, l’antenne sera installée boulevard des Rendanges et sera opérationnelle du 18 au 20 novembre et du 13 au 15 décembre, toujours de 9h00-19h00.

"Ces nouveaux dispositifs viendront renforcer les infrastructures de vaccination actuellement déployées sur l'ensemble du territoire wallon afin de renforcer la couverture vaccinale en Wallonie, qui s'élève à 81% de la population adulte", commente le cabinet de la ministre Morreale auprès de Belga. Au total, six centres de vaccination rouvrent leurs portes en Wallonie.