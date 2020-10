Brabant wallon : buvettes et brasseries de clubs de sports soumis à des régimes Covid différents

Le Brabant wallon impose de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, à partir de ce 13 octobre.

Face au rebond de l’épidémie, et sauf exceptions, un confinement nocturne est appliqué pour une durée de 2 semaines.

Autre mesure, valable aussi pour deux semaines avant évaluation : les buvettes des clubs de sports du Brabant wallon ne peuvent plus servir d’alcool. Les bars doivent fermer 30 minutes après la dernière activité sportive. Une mesure qui ne s’applique pas aux brasseries des centres sportifs, du moins celles considérées comme restaurants.

L’exemple néolouvaniste

Louvain-la-Neuve. Nous poussons la porte de la buvette des clubs de hockey et de rugby. Ici, les nouvelles mesures sont nettement plus drastiques que dans la brasserie du centre sportif situé un peu plus loin. Olivier Leclercq travaille dans les deux sites. Et il s’étonne des mesures visant les simples buvettes. "Ici, c’est quatre personnes maximum. On doit fermer le bar une demi-heure après la fin des activités sportives. Et interdiction de servir de l’alcool !"

Dans la brasserie du centre sportif où Olivier gère les salles, la situation est différente. Ici, pas d’interdiction de vente d’alcool. Et des tables de dix personnes maximum. Une formule un poids deux mesures qu’Olivier ne comprend pas. "Les personnes privées de bar dans les petites buvettes des clubs vont se déplacer ailleurs. Elles iront dans les brasseries où l’on sert à manger… et à boire ! Qui plus est, nous n’avons pas été directement informés par les autorités. Au final, cela manque de clarté et les gens risquent d’aller boire dans des lieux clandestins", là où il n’y a aucun contrôle des gestes barrières.

Pour Gorka Aguirre, président du club de hockey de Louvain-la-Neuve, "quand les règles sont compréhensibles, on peut les appliquer. En tant que responsables de club sportif, en tant que bénévoles, nous faisons tout pour les faire respecter. Mais avec ces nouvelles règles-ci, c’est très difficile ! Je ne peux pas dire à un jeune qu’il ne peut pas boire un verre ici, mais bien 50 mètres plus loin !"



Du côté des sportifs, certains estiment qu’on va simplement déplacer le problème… Faute de troisième mi-temps à la buvette du club, la fête risque d’avoir lieu dans des kots ou des lieux encore plus confinés. Des lieux qui pourraient aussi devenir des dortoirs, vu le couvre-feu imposé de 1 à 6 h du matin. Et l’alcool aidant, les gestes barrières risquent d’être vite oubliés.