Brabant wallon : 3 sociétés réalisent des décors pour la tournée hommage à Johnny Hallyday

Intitulé "L'Idole des jeunes", le show débutera début décembre par deux dates à Mons. Histoire que l'équipe composée de 30 artistes dont 10 musiciens et 8 chanteurs se chauffent avant plusieurs semaines de spectacle au Casino de Paris. Mais c'est surtout au niveau des préparatifs que la Wallonie a été sollicitée. Les 200 costumes ont été confectionnés à La Louvière dans les ateliers de Franco Dragonne.

En Brabant wallon, une entreprise est en train de construire une scène longue d'une dizaine de mètres en acier. Elle servira à placer des éléments de décor et les musiciens. " La structure métallique est composée de deux modules de 4 mètres 75 de longueur et 2 mètres 50 de hauteur sur 3 mètres de profondeur. En plus, il y a podium rond qui va circuler dans toute la salle ", explique Vincent Rutten, gérant de la société L'Entrepool. " Tous ces éléments doivent pouvoir se démonter de manière à rentrer dans les camions et dans chaque salle. L’idée est de pouvoir monter la structure scénique sur la scène en un temps record de 4 heures ".