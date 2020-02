Brabant flamand: huit interpellations lors d'une intervention contre un gang de trafiquants de drogue

Dimanche dernier, huit jeunes qui auraient été impliqués dans la vente de drogue ont été arrêtés par la police locale de Londerzeel. Il s'agit de deux majeurs et six mineurs. Ces derniers ont été renvoyés devant le juge de la jeunesse tandis les majeurs ont été conduits devant le juge d'instruction. Mardi, la police signalait l'implication de certains des jeunes suspects dans une grande bagarre ayant eu lieu à Londerzeel (Brabant flamand) il y a quelques semaines.

Les arrestations sont survenues après plusieurs semaines d'enquête menée par la police locale et ont eu lieu pendant sept perquisitions à Londerzeel, Meise et Grimbergen. Aidés de deux chiens renifleurs de la police fédérale, quelque 25 agents ont participé aux perquisitions. Celles-ci leur ont permis de découvrir quantité de drogues dont du cannabis, de l'ecstasy, mais aussi une somme d'argent considérable, une bouteille de gaz hilarant, un pistolet à air comprimé et un GSM volé.

Selon la police, les huit suspects étaient tous impliqués dans la vente de drogue, mais certains d'entre eux étaient également impliqués dans les nuisances causées ces derniers mois dans le centre de Meise et de Londerzeel. Vendredi 24 janvier, deux petits groupes s'étaient rendus sur le parking près de la bibliothèque de Londerzeel. Des images de la gigantesque bagarre avaient rapidement circulé sur les réseaux sociaux et causé de nombreux troubles au sein de la commune.

A la suite d'une audition, les deux majeurs conduits devant le juge d'instruction ont été libérés sous conditions. Les six autres suspects ont également été libérés par le juge de la jeunesse mais devront répondre de leurs actes devant le tribunal de la jeunesse.