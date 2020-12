Bpost : des facteurs débordés à l'approche des fêtes

Les fêtes de fin d’année approchent, les cadeaux commencent à fleurir sous les sapins et le père noël peut remercier les facteurs de chez Bpost. Rien que vendredi dernier (11/12/20), 660 000 colis ont été livrés partout en Belgique. Notre journaliste Alisson Delpierre est allée à la rencontre des équipes de tri en région namuroise. Rien que sur la matinée, 8000 colis ont été triés et acheminés vers leurs destinataires. En après-midi 3000 colis défilent encore entre les mains des facteurs. Pour faire face à cette quantité de travail, le nombre de tournée a été doublée et 1/3 de personnel supplémentaire a été engagé.

Plusieurs heures de livraison

Notre équipe a suivi la tournée de Sarah, une jeune factrice embauchée depuis 8 mois. Pour être rapide et efficace, tout se joue pendant la préparation " avant même de commencer ma tournée, je sais où je vais m’arrêter. Dans ma camionnette, je trie mes colis. Les premières livraisons près de la porte et les dernières dans le fond de la camionnette" explique Sarah. Cependant, malgré une organisation optimale, les facteurs doivent respecter un protocole stricte pendant les livraisons, coronavirus oblige, cela diminue donc la cadence " dans les appartements, il faut appeler une personne à la fois, attendre que celle-ci descende, récupère son colis et remonte dans son habitation. Ensuite on passe à la personne suivante et ainsi de suite. Cela pour éviter que deux personnes se croisent dans les couloirs" ajoute Sarah.

En une journée, Sarah et ses collègues ont livré plus de 10 000 colis dans la région de Namur. Un travail sportif et intensif. Différence majeur avec le premier lockdown, les paquets sont plus légers "au premier confinement, les colis étaient plus lourds car les gens commandaient des piscines ou des jacuzzis vu les chaleurs. Ici ils sont moins volumineux mais plus nombreux" explique Sarah.