Boussu: à l'entrée de ce supermarché, on doit passer dans un tunnel de désinfection à l'ozone

"Aucun produit chimique n'est ajouté. Notre matière première, c'est vraiment de l'eau", explique Dimitri Ernst, de la société liégeoise R-go Wash: "Pour faire simple, la machine reproduit ce qui se passe dans un orage. On injecte 4500 Volts. Et l'eau se transforme en ozone."

Faire ses courses reste une activité où l'on croise pas mal de monde. Pour limiter les risques de transmission du virus, certains magasins prennent des initiatives. À Boussu, un sas a été installé devant un Intermarché. Les clients et leurs caddies passent 9 secondes dans une brume d'ozone censée tuer les virus et bactéries qui passeraient par là.

L'ozone pas sans risque pour la santé

Ce dispositif intéresse d'autres magasins. Plusieurs ont déjà passé commande. Mais le stock de l'installateur liégeois est limité. Et cette "machine à orage" est fabriquée au Canada, donc toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites rapidement.

Mais quelle est l'efficacité de ce système ? Nous avons interrogé plusieurs experts (virologue et épidémiologiste) qui, sans s'avancer avec certitude, mettent en garde. L'ozone a effectivement un pouvoir désinfectant, mais il faut une certaine concentration et durée d'exposition pour que cela s'avère efficace. Et ils préviennent: l'ozone n'est pas sans risque pour la santé. Il peut irriter la gorge et les voies respiratoires.