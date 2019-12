Boussu : un repas solidaire organisé par la commune

En période de fêtes, il est d’usage de se rassembler. Malheureusement, certaines personnes vivent seules. Des repas sont donc organisés pour ces personnes afin de rompre leur solitude. C’est notamment le cas à Boussu, où la commune a mis en place un souper ce vendredi 27 décembre.

Au total, 120 personnes sont attendues pour cette première édition. Le repas est entièrement financé par le plan de cohésion sociale de Boussu. Des cadeaux ont également été offerts par des citoyens et seront distribués lors de la soirée. "On ne s’attendait pas à tant de générosité et à tant de volonté d’aide lors du souper", déclare Nancy Watermans, éducatrice au plan de cohésion sociale de Boussu. "Ça fait chaud au cœur de voir que les gens soient touchés et qu’ils veuillent s’investir dans le bon fonctionnement de l’événement."